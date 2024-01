¿Lo parchó? Paolo Guerrero mandó una presunta indirecta a Juan Reynoso con polémicas declaraciones: ¿Qué dijo?

Paolo Guerrero es todo un referente dentro del fútbol peruano. Se quiera o no, la palabra del atacante de 40 años significa mucho en la interna de la Selección Peruana, y recientemente hizo unas polémicas declaraciones en una entrevista, lanzando una presunta indirecta al extécnico peruano Juan Reynoso.

En entrevista con TV Perú, el goleador nacional mencionó que la estrategia de Jorge Fossati significará un cambio radical en el equipo, y que el plantel necesita un entrenador con ideas claras.

Previamente, el capitán de la 'Blanquirroja' manifestó que la Selección Peruana no funcionó al mando de Reynoso, a pesar de los intentos del grupo por mejorar los resultados en general.

"El grupo hacía lo posible, el grupo intentaba, trabajaba día a día. Todo su cuerpo técnico le metía ganas y trataban de apoyar, pero los resultados no se daban. Y el fútbol infelizmente hoy por hoy es así, no entiende resultados. Y es una pena, una pena que no se haya podido conseguir los puntos que en realidad eran necesarios para estar en la pelea en el Mundial", agregó.

Guerrero aprovechó la entrevista con el medio para descartar una posible llegada a Alianza Lima. Si bien recientemente hubieron 'guiños' entre el equipo y el delantero nacional, quedó totalmente descartada la probabilidad de una oferta hacia el jugador.

"Alianza no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay interés alguno y no hay problema, no dejaré de ser hincha", declaró Guerrero.