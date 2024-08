'El Tunche' Rivera fue visto de la mano con misteriosa mujer en el centenario de Universitario

07/08/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes celebró su centenario con un evento espectacular en el Estadio Monumental, al que asistieron miles de hinchas. Aunque la noche estuvo llena de emoción y orgullo, lo que realmente llamó la atención fue la llegada del futbolista José 'El Tunche' Rivera, quien sorprendió al aparecer tomado de la mano de una misteriosa mujer.

¿'El Tunche' Rivera tiene novia?

Durante el evento, un medio de comunicación presente logró capturar el momento exacto en el que José 'El Tunche' Rivera ingresó al estadio acompañado de la misteriosa mujer. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, desatando una ola de reacciones entre los fans del jugador.

Las redes sociales se llenaron de comentarios de tristeza y sorpresa de parte de los seguidores del futbolista de Universitario de Deportes.

Algunos de los mensajes más destacados fueron: "Hasta a nosotros los hombres nos duele verlo con pareja", "No esperaba eso de mi Tunche", "Nos duele a todas", "Se rompió mi corazón", "Casi me desmayé" y "Haré como que no vi esto y seguiré en mi lucha por su amor".

¿Quién es la misteriosa mujer?

Gracias a la incesante curiosidad de los usuarios en redes sociales, se logró descubrir la identidad de la mujer que habría conquistado el corazón de José 'El Tunche' Rivera. Se trata de Isabel Sifuentes, una cirujano dentista originaria de Trujillo.

Según su biografía de Instagram, Isabel Sifuentes es una profesional apasionada por su trabajo, y su perfil está lleno de publicaciones que destacan su dedicación y éxito en la odontología.

'Tunche' Rivera aparece con misteriosa mujer en centenario de la 'U'

Además de su carrera como dentista, Isabel Sifuentes es fundadora de Siqcap, una empresa que se especializa en la provisión de equipos odontológicos.

Su éxito profesional y su carismática presencia en redes sociales han captado la atención de muchos, pero fue su aparición junto a José 'El Tunche' Rivera lo que realmente la puso en el centro de la atención pública.

Centenario de Universitario

La celebración del centenario de Universitario de Deportes no solo fue un hito para el club, sino también una demostración del fervor y la pasión de sus hinchas. El evento en el Estadio Monumental sirvió para unir a la familia crema en una noche llena de recuerdos y esperanzas para el futuro.

Mientras los fans continúan procesando la noticia de la vida personal de 'El Tunche' Rivera, el club sigue enfocado en mantener su estatus como uno de los equipos más exitosos del fútbol peruano.

El centenario de Universitario de Deportes fue un evento lleno de emociones, sorpresas y un sentido renovado de comunidad entre los hinchas del club. Aunque los rumores de la supuesta relación de 'El Tunche' Rivera causó un revuelo inesperado, la celebración logró su objetivo principal: honrar la rica historia del club.