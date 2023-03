¡Empieza a sentir los colores! Christian Cueva promete "romperse" por Alianza Lima

08/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Salió de la lampara! Christian Cueva, flamante fichaje de Alianza Lima brindó unas emotivas palabras a través de su cuenta de Instagram, asegurando que se "romperá" por conseguir todos los objetivos posibles con el "club de sus amores".

En ese sentido, el popular 'Aladino' mencionó que, luego de su partida de La Victoria a mitad de temporada en 2015 para jugar por Toluca de México luego de la Copa América de Chile, "prometió" regresar como un "mejor profesional y persona".

"Soy hincha de Alianza Lima desde antes de nacer. Cuando me fui en el 2015, me prometí volver como un mejor profesional y persona, que pueda ayudar al club a lograr grandes cosas a nivel nacional e internacional. Y mi ambición ahora es cumplir ese sueño".

De acuerdo a ello, el '10' de la Selección Peruana de Fútbol, indicó que llega a tienda 'Íntima' a ganar los campeonatos posibles y realizar una buena presentación en la Copa Libertadores.

"Vengo a romperme por mi amado club, por sus hinchas, por quienes confían en mí y por los que no también, pero sobre todo por mi familia".

Por último, apuntó emocionado que buscará con "compromiso y trabajo" mantener a los 'Blanquiazules' en los lugares preponderantes de la Liga 1 y resarcir la historia en las competiciones internacionales.

"Estoy seguro que con mucho esfuerzo, compromiso, trabajo y corazón vamos a seguir haciendo a Alianza Lima, el club más grande del Perú. Ser de Alianza es una pasión diferente. Arriba Alianza".

Al Fateh confirmó préstamo

El Al Fateh de Arabia Saudita, oficializó el cese por una temporada de 'Pikachu' para defender la 'mica' aliancista durante el 2023; mencionando que la dirección deportiva tomó tal decisión para "cumplir los deseos del jugador y mantener una atmósfera psicológica adecuada".

"En medio de la fuerte posición del club sobre el tema, y en cumplimiento de las políticas y principios del club sobre el cumplimiento de los deseos de los jugadores y asegurarse de brindar la atmósfera psicológica adecuada, la dirección de Al Fateh ha acordado ceder al jugador a Alianza Lima hasta fin de temporada, después que Cueva expresara su deseo de hacerlo por circunstancias especiales".

Ya se rinden ante 'Cuevita'

Los nuevos compañeros de Christian Cueva ya comenzaron a opinar sobre su llegada a Alianza Lima y uno de ellos fue el delantero colombiano, Pablo Sabbag, quien aseguró que el mediocampista le dará muchas asistencias para que pueda seguir con su racha goleadora.

"Christian Cueva es un crack y a los colombianos nos hizo sufrir en las Eliminatorias. Estoy feliz porque me hará anotar muchas veces. Mi meta es anotar mínimo 11 goles y cinco asistencias para el Torneo Apertura. Ojo que si llego a 11 no es que me quede en ese número, sino que buscaría más y más".