¡En crisis! Ricardo Gareca vive su peor momento con Vélez Sarsfield y comparte dura confesión

El exetrenador de la Selección Peruana de Fútbol, Ricardo Gareca, vive su peor momento con Vélez Sarsfield tras no obtener una victoria hace 9 jornadas atrás. Ante ello, el 'Tigre' tuvo una dura confesión con la prensa de Argentina.

En su última conferencia de prensa, el 'Tigre' volvió a dar la cara luego de un nuevo empate de sus dirigidos, esta vez con River Plate. El DT notablemente afligido, mostró su faceta más sincera con sus connacionales.

¿Qué dijo el 'Tigre'?

El estratega puntualizó que el panorama del cuadro 'linier' ocasionó que empiece a tomar pastillas para dormir. No obstante, aseguró que se encuentra mentalizado en cambiar el presente del 'Fortín', junto a su equipo técnico, los jugadores y dirigentes.

"Estamos en una etapa que necesitamos pastillas para dormir. Estamos todos. Ustedes, nosotros, todos, estamos en Vélez en una etapa que no te permite estar tranquilo. Estoy a full, como están los muchachos, como estamos todos, los dirigentes. Todos estamos a full con este tema", contó a los medios argentinos.

"Me obsesiona salir de esta situación"

En esa línea, Gareca aseguró que está "obsesionado" con salir de esta situación, mediante el buen juego y la calidad futbolística que ostentan sus dirigidos. Asimismo, hizo hincapié en el "protagonismo" con la posición del balón que busca establecer.

"Estoy enchufado, vivo para Vélez. Lo único que me obsesiona, como a los muchachos, es salir de esta situación. Volver a retomar el camino, pero a retomar desde el buen juego, desde la calidad futbolística que tenemos y el protagonismo que podemos ejercer", añadió en su intervención.

¡En crisis!

En su retorno a Vélez, el 'Tigre' vivió su mejor faceta tras obtener triunfos. Sin embargo, en los últimos meses, 'El Fortín' no conoce más que derrotas y empates.

Actualmente, el club cordobés se encuentra en la vigésimo segunda casilla de la Primera División de Argentina, es decir, no disputa su acceso a torneos internacionales para el próximo año, y si no tuviera un colchón porcentual estaría peleando para no descender a Primera Nacional.

Lejos de la 'Blanquirroja', Ricardo Gareca vive su peor momento con Vélez Sarsfield, por lo que tuvo una dura confesión que sacudió el corazón de miles de peruanos, que lo recuerdan con cariño por su fructífero paso en el 'Equipo de todos'.