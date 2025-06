Christian Cueva revela que pensó en abandonar el fútbol por sus hijos: "Quiero luchar por ellos"

01/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva se ha visto envuelto en el 'ojo de la tormenta' no por sus habilidades deportivas, sino por el escándalo a raíz del fin de su matrimonio con Pamela López. En medio de esa polémica, el popular 'Aladino' aseguró que pensó en dejar el fútbol para luchar por sus hijos.

Christian Cueva busca luchar por sus hijos con Pamela López

En medio del conflicto legal con Pamela López, porque la trujillana asegura que el futbolista Christian Cueva no cumple con la pensión de sus hijos desde que anunció el fin de su relación y seguidamente, formalizó su romance con la cantante Pamela Franco. Esta situación ha dejado 'mal parado' al pelotero de Cienciano, en especial sobre su rol como padre de los tres menores.

En una reciente entrevista para 'La Fe de Cuto', Christian Cueva aprovechó el momento no solo para hablar sobre su carrera deportiva, sino para hacer un mea culpa y asegurar que no desea continuar en una batalla con López Solórzano. Ante la pregunta del 'Cuto' Guadalupe sobre si en algún momento, por esta problemática, pensó en dejar de lado el fútbol, 'Aladino' sorprendió con su respuesta.

"En algún momento sí, lo pensé. Dije: "Ya está, sobre todo digo mucho por mis hijos", por ahí era lo que me pasaba por la cabeza. Sinceramente, en parte me hago responsable por las cosas que pasaron para ellos", expresó en un inicio la actual pareja de Pamela Franco.

Seguidamente, tras revelar que es momento de "sanar" con la madre de sus hijos para darle tranquilidad a los menores, Christian Cueva alegó que buscará la forma de luchar por ellos. "Me pasaba por ahí de no seguir en el fútbol de decir 'no, voy a ver a mis hijos, quiero luchar por ellos'", sentenció.

Christian Cueva desea ser mejor padre

En la entrevista con 'Cuto' Guadalupe, 'Cuevita' aseguró que el problema en el que se ha visto envuelto con Pamela López no solo ha afectado a sus hijos, sino también a sus padres, a quienes calificó como "el motor su vida" y quienes siempre están apoyándolo incondicionalmente.

"Para mi papá y mi mamá son palabras de gratitud y agradecimiento del amor que me han dado desde niño, sé que ellos sufren por este momento", indicó el futbolista.

Seguidamente, agregó su deseo de "ir mejorando, corrigiendo cosas y tratando de ser mejor papá cada día porque eso es lo que yo quiero cuando pueda ver a mis hijos".

Christian Cueva hace un mea culpa

Pero no todo quedó ahí, ya que Christian Cueva aseguró que por la estabilidad emocional de sus niños, prefiere llevar las cosas tranquilas con su expareja y así darles a los menores una "buena infancia".

"Quizás la mamá de mis hijos también ha pasado por cosas. Pero hoy, las cosas deben manejarse mejor... y todos tenemos que sanar. (...) Es lo más importante", agregó como mea culpa.

De esta manera, Christian Cueva reveló en diálogo con 'La Fe de Cuto' que hace un tiempo pensó en dejar de jugar fútbol para poder luchar en retomar su vínculo con sus tres hijos, frutos de su matrimonio con Pamela López.