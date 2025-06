Presidente de Emelec rompe su silencio sobre el fichaje de Cueva: "No hemos incurrido en ninguna ilegalidad"

El presidente de Emelec, Jorge Guzmán, se pronunció sobre la situación del volante peruano, Christian Cueva, y las complicaciones que han surgido en torno a su pase desde Cienciano.

En entrevista con Radio Ovación, durante el programa De Una, el directivo aclaró los motivos que han demorado la incorporación del futbolista al conjunto ecuatoriano. Guzmán aseguró que el club guayaquileño ha cumplido con todos los procedimientos establecidos por la FIFA y descartó cualquier tipo de incumplimiento por parte de su institución.

"No era un secreto que teníamos interés por el jugador, pero él tiene que solucionar unos problemas con Cienciano y estamos a la espera de eso. He hablado con el presidente de Cienciano y me ha manifestado que se va a reunir con el jugador. Nosotros no podemos finiquitar aún nada con el jugador hasta que él finiquite su contrato con el club del Cusco", declaró.