"Entre peruanos no nos podemos perjudicar": Christian Cueva arremete contra FPF por no reprogramar su partido ante Unión Comercio

El volante de la 'Blanquirroja', Christian Cueva, dejó de lado la alegría por la victoria de Alianza Lima, en Copa Libertadores, para arremeter contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por no reprogramar el juego ante Unión Comercio, pese al desgaste de los 'Blanquiazules' por su participación en el certamen internacional.

El 'Diez' confesó que existe una "incomodidad" en la institución 'victoriana' con la FPF por no aprobar su solicitud. 'Aladino' lamentó que "como peruanos" no hayan recibido un trato más comprensivo por parte de la máxima institución del balompié nacional.

"Hay incomodidad de que no nos puedan dar una mano como peruanos, como un equipo que está representando al país en la Copa Libertadores, que no nos puedan hacer una observación a nuestra petición de poder alargar un poco más el partido que tenemos el día de mañana (frente a Unión Comercio)", declaró antes de partir a Tarapoto.

El mediocampista de la 'Bicolor' destacó el esfuerzo de sus compañeros en el duelo ante Libertad en el Estadio Defensores del Chaco. Por otra parte, 'Cuevita' mencionó que alzará la voz cuando lo considere justo y no tendrá contemplaciones para defender los intereses de Alianza Lima.

En esa línea, el ex-Sao Paulo apuntó que su solicitud no abarca únicamente a su club, sino que exige "consideración" con los equipos que representan al Perú en la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores.

Finalmente, instó a las autoridades a ponerse de lado de los equipos a fin de que el balompié nacional evolucione.

"Veo a mis compañeros que han hecho un sacrificio enorme. Después de mucho tiempo, estoy viviendo esto y espero no vuelva a ocurrir porque sí incomoda mucho. Las cosas que tengo que decir las digo y ojalá podamos corregir esto no solamente con Alianza, sino con todos. Lo que queremos es que el fútbol peruano crezca y entre nosotros no nos podemos perjudicar", finalizó.