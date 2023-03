"Es el favorito de los jugadores": Presidente de la Confederación Brasileña sobre Carlo Ancelotti como hipotético seleccionador

La reciente derrota de la 'Canarinha' 2-1 frente a Marruecos generó gran preocupación en la nación pentacampeona del mundo. Ante ello, el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, confesó que Carlo Ancelotti es el "favorito de los jugadores" como hipotético seleccionador.

En ese sentido, el máximo directivo de la 'Verdeamarela' mencionó que el estratega italiano es respetado por los jugadores de la 'Selección' y las figuras históricas como Ronaldo Nazario. Asimismo, apuntó que la afición brasileña quiere la contratación de 'Carletto', en sus visitas a los estadios preguntan por ello.

"Ancelotti es unánimemente respetado entre los jugadores, no sólo Ronaldo Nazario o Vinícius, también todos los que jugaron para él. No sólo es el favorito de los jugadores, también parece que lo es de los aficionados porque a cada estadio que voy me preguntan por él", declaró a la prensa internacional.