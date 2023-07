¡Es oficial! Paolo Guerrero es nuevo jugador de Liga de Quito hasta fines del 2023

El club ecuatoriano, Liga de Quito, anunció el fichaje del delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero, hasta el fin de la temporada 2023.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el equipo "albo" informó que existe la posibilidad de ampliar el vínculo con el 'Depredador' por un tiempo adicional.

El pasado 10 de julio, el delantero de la 'Bicolor' se refirió sobre la oportunidad donde fue voceado para llegar a Alianza Lima y manifestó que, pese a su deseo de vestir la camiseta 'blanquiazul', indicó que, cuando recibió la oferta, no se encontraba bien físicamente, pues aún tenía que recuperarse de la lesión que lo alejó tanto tiempo de las canchas.

"Como lo digo, en el 2022 me vinieron a buscar, me hicieron una propuesta, pero yo no estaba listo para ir a Alianza Lima. Yo no iba a firmar un contrato cuando yo todavía tenía que pasar por muchos procesos", explicó en ESPN.