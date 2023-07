¡Decisión final! Alianza Lima se pronuncia sobre sanción de Christian Cueva

El club Alianza Lima anunció que el volante nacional, Christian Cueva, recibirá una sanción administrativa, tras ausentarse de los entrenamientos del primer equipo "sin previa coordinación".

A través de su cuenta oficial de Twitter, el club 'blanquiazul' informó, mediante un comunicado, que se respetará el contrado de 'Aladino' hasta el último día del mismo, es decir, hasta el 31 de agosto.

En una entrevista con Movistar Deportes, el integrante del 'Equipo de todos' dijo que no piensa huir de una sanción de la directiva 'grone' y lo único que puede hacer, en este momento, es "seguir trabajando".

En ese sentido, 'Aladino' aseguró que no piensa abandonar a los 'Gallos Negros' hasta conseguir su añorado objetivo, que presumiblemente se trataría del 'tricampeonato' de Alianza Lima en la Liga 1.

"Yo no voy a huir a la sanción que me dé Alianza. El único gesto que puedo tener es seguir trabajando. Yo no puedo irme de aquí sin haber conseguido lo que yo quiero. Yo quiero cumplir con mi contrato, mis obligaciones, pagar lo que ya cometí y nada más", aseveró.