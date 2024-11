Excampeón con Alianza Lima es candidato para reemplazar a Bruno Marioni como director deportivo

El bicampeonato obtenido por Universitario en el año de su centenario ha remecido fuertemente los cimientos de Alianza Lima. Como se recuerda, la derrota ante Cusco FC en Matute no solo dejó a los íntimos sin chances de obtener el Torneo Clausura, sino que los relegó al cuarto lugar de la tabla acumulada por lo que serán Perú en la próxima Copa Liberadores debiendo superar tres fases para alcanzar la zona de grupos.

Por ello, sobre la tarde de este lunes 4 de noviembre, se llevó a cabo una reunión con la plana mayor del elenco victoriano donde se decidió la salida de Bruno Marioni del cargo de director deportivo. El argentino fue señalado como el principal responsable de la floja campaña de los blanquiazules por el fallido paso de Alejandro Restrepo, los refuerzos extranjeros, la polémica con Cristian Díaz y otras perlas que se dieron a lo largo de la temporada.

Luego de esta primera salida, diversos nombres comenzaron a sonar para ser los encargados de tomar las riendas deportivas de Alianza Lima en el corto y mediano plazo. Como era de esperarse, Pablo Bengoechea, campeón nacional con el equipo de La Victoria en el año 2017, es uno de los recurrentes candidatos para pegar la vuelta al club ya sea en el cargo de directivo o de entrenador.

A su vez, Leao Butrón, actual director de academias de la institución, es otro que viene siendo sondeado por la dirigencia íntima para ser el encargado de confeccionar el plantel de la próxima temporada. Sus títulos con la camiseta blanquiazul y su preparación a nivel dirigencial lo hacen un potencial candidato para Rafael Medina y compañía.

Henry Quinteros es uno de los candidatos para convertirse en director deportivo de Alianza Lima.

Sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer que Henry Quinteros ha cobrado mayor fuerza para asumir el cargo de director deportivo ya que cuenta con un Máster de Negocios e Instituciones Deportivas en la UPC la cual aborda Gerencia Deportiva, vital para dicho reto. A pesar de su paso en Sporting Cristal, el 'Pato' está altamente identificado con los colores del equipo victoriano por lo que su posible elección sería visto con buenos ojos por el aficionado.

A propósito del exfutbolista, este recientemente se refirió a las polémicas declaraciones de Jairo Concha tras obtener el título nacional con Universitario donde habló mal de sus excompañeros. Según su opinión, el volante debió haberse quedado callado o en tal caso hablar cuando estuvo en el club y no ahora.

"Mejor que se calle. Está dando a entender que los que tuvo como compañeros el año pasado no eran profesionales. ¿Por qué no lo dijo en su momento? Cuando tenía que encarar a sus compañeros, ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no les dijo 'entrena bien que quiero campeonar'? ¿Por qué tiene que pasar esto para que recién lo diga? Se tiene que quedar calladito", expresó en 'Desmarcados'.