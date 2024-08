¡Recontra hincha! Stefano Peschiera recibió emotivo homenaje en el partido de Universitario

Stefano Peschiera, más allá de ser un medallista olímpico y un deportista destacado para el país, es hincha de Universitario de Deportes. Por ello, el club merengue le realizó un homenaje previo al encuentro frente a UCV.

Además de recibir un reconocimiento por parte del cuadro merengue, Peschiera conversó con GolPerú, manifestando sentirse muy contento de regresar al estadio Monumental después de un buen tiempo, pues sus competencias involucraron viajes constantes a otros países, lo que lo mantuvo alejado del Perú.

"Felizmente he tenido un poco más de tiempo, pues he estado viajando muchísimo. Siempre me ha encantado ver a la 'U', en los malos y buenos momentos. He ido a norte cuando era más pequeño, pues soy hincha desde los cinco años. Siempre es una alegría venir acá, verlo ganar y campeonar", declaró.