Fabián Bustos se despide de Universitario y sus hinchas con sentido mensaje: "Pasé 16 meses espectaculares"

Este lunes 14 de abril, Universitario confirmó la salida de Fabián Bustos como entrenador del primer equipo a través de un comunicado. A solo horas de ello, el propio estratega argentino brindó una conferencia de prensa donde dio a conocer sus razones de esta decisión.

En primer lugar, el técnico bicampeón del fútbol peruano aseguró que estas últimas horas fueron bastante complicadas ya que sintió que fue muy querido en la institución de Ate durante el tiempo que que le tocó estar. A su vez, resaltó el hecho de haber cumplido con el reto de ser campeón en el año del centenario tal como lo pedían los hinchas y directivos.

"Fue muy difícil tomar esta decisión, no me gusta vender humo, porque pasé en Universitario casi 16 meses espectaculares, con muchas cosas deportivas muy buenas como salir bicampeón en el año de centenario, batir récord gracias a los jugadores, dirigencia, auxiliares e hinchas, realmente costó mucho dar este paso porque me trataron tan bien, y sin duda fue el mejor lugar donde mejor me han tratado y eso no es poco porque soy muy familiero y siempre lo más importante para mi es que mi familia esté bien y tranquila. Estoy eternamente agradecido al club por todas las condiciones de trabajo que me brindó", indicó.