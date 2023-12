Jorge Fossati llega a Perú y sorprende con un cariñoso gesto hacia un pequeño hincha de Alianza Lima

En su arribo a tierras peruanas, el destacado estratega del fútbol, Jorge Fossati, no solo trajo consigo la expectativa por su próximo rol en el ámbito futbolístico nacional, sino que también sorprendió a propios y extraños al dedicar un cariñoso gesto a un niño seguidor de Alianza Lima.

Jorge Fossati, próximo director técnico de la Selección Peruana, desembarcó en el aeropuerto Jorge Chávez, generando gran expectativa en la prensa local. A pesar de las consultas sobre la Blanquirroja, el estratega uruguayo sorprendió gratamente al tomarse un momento para fotografiarse con un pequeño hincha de Alianza Lima, revelando una conexión única.

El DT, triunfador con Universitario de Deportes, compartió detalles sobre su aproximación a la Federación Peruana de Fútbol para asumir el rol de nuevo estratega nacional. Aunque reconoció que la situación está por resolverse, expresó su convicción de que Perú puede lograr la clasificación al Mundial.

"Si a mí no me interesara, no hubiera dejado las manos libres ante la premura que me mostraba Universitario, eso es porque sin ninguna duda estoy convencido de que se puede (clasificar con Perú al Mundial)", indicó.