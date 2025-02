Roxana Silva lanza peculiar PROPUESTA a Jefferson Farfán EN VIVO: "Que se comunique con mi manager"

24/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Roxana Silva conversó con Exitosa respecto a los nuevos proyectos que tiene como artista. Tras anunciar el estreno de una nueva producción musical, la cantante y actriz peruana se dirigió específicamente al empresario Jefferson Farfán, y se animó a lanzarle una peculiar propuesta en vivo. ¿Aceptará la 'Foquita'?

Roxana Silva le hace propuesta a Jefferson Farfán

Durante el programa Contra el Tráfico, conducido por Ricardo Rondón, la intérprete del género urbano manifestó lo emocionada que se siente de poder presentar al público su nuevo tema 'Bim Bim'. Por tal motivo, indicó que tendrá un evento especial para el lanzamiento oficial de su canción, e invitó a todos sus fanáticos a formar parte de él.

Tras revelar que incluso ha colaborado con artistas internacionales, Rondón destacó que, en esta nueva etapa en su carrera, Silva se ha convertido en una verdadera "galáctica", término atribuido al popular 'Jefry'. Al respecto, Roxana preguntó qué estaba haciendo ahora Farfán, por lo que aprovechó nuestra plataforma en vivo para extenderle una interesante proposición.

"Quiero invitar a Farfán, ¿dónde está? Quiero invitarlo para mi evento. Que se comunique con mi manager", manifestó con emoción la cantante desde el set de Contra el Tráfico.

Asimismo, remarcó que, si bien Paco Bazán es su "padrino oficial", quiere ser 'bautizada' por el '10 de la calle'. Cabe precisar que los mencionados mantienen una especie de "rivalidad" tras los 'dimes y diretes' que se hicieron mutuamente, por lo que una reunión entre ambos podría causar revuelo en el espectáculo peruano. "Queremos hacerlo padrino", manifestó Roxana.

Roxana Silva presenta su nueva producción musical

En exclusiva para Exitosa, Roxana Silva presentó una pequeña pista de lo que será su nueva canción 'Bim Bim'. La cantante, quien ganó popularidad en el reguetón a finales de la década de los noventa e inicios del nuevo milenio, retornará por todo lo alto al escenario nacional, luego de radicar por muchos años en el extranjero.

"Ya no cabe más gente, la disco está full. Botellas prendidas (...) La voz que me quiere Bim, Bim", se escucha en un fragmento de este tema, el cual promete ser todo un éxito. Cabe destacar que Silva estrenará el sencillo el próximo 27 de febrero, y no solo lanzará el tema en las plataformas digitales, sino que liberará un videoclip oficial en donde luce sus encantos.

"Es veraniega, por eso vine al Perú para que todos lo escuchen", puntualizó Roxana Silva, quien cuenta los días para estrenar su nueva producción musical. Esto marca un 'renacimiento' en su carrera como cantante, por lo que espera que Jefferson Farfán se anime a colaborar con él y sea su "padrino".