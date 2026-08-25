¿Franco Velazco dejará el mando de Universitario?: el posible regreso de Gremco tras fallo judicial a su favor

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes enfrenta un nuevo capítulo en su larga disputa con Gremco. El 24° Juzgado Contencioso Administrativo de Lima concedió el pasado 20 de agosto una medida cautelar solicitada por la constructora, ordenando levantar provisionalmente la suspensión del procedimiento concursal del club ante Indecopi.

La decisión no implica que Gremco retome de inmediato el control de la institución, pero sí abre la posibilidad de que se convoque una Junta de Acreedores, instancia que podría definir el futuro de la actual administración encabezada por Franco Velazco.

¿Qué dice el fallo?

El fallo judicial devuelve protagonismo a Gremco, que se ampara en su condición de acreedor mayoritario con más del 50 % de las acreencias reconocidas. La empresa sostiene que, como principal acreedor, tiene derecho a voz y voto en la Junta de Acreedores, y que la suspensión del proceso concursal había limitado su capacidad de decisión.

🔴🔵 #ExitosaDeportes ⚽⚽ | En conversación con Exitosa, el abogado Gonzalo de las Casas, señaló que Universitario viene cumpliendo con el acuerdo de restructuración al que se acogió y que a pesar de la medida cautelar que permitiría el regreso de Gremco a la administración, ya... pic.twitter.com/8F11gaEEEj — Exitosa Noticias (@exitosape) August 25, 2026

La medida cautelar ordena a Indecopi adoptar las acciones necesarias para convocar y tramitar dicha junta, lo que genera incertidumbre en el futuro institucional de Universitario.

Aunque la resolución es provisional y no representa una decisión definitiva, sí reabre un escenario que parecía cerrado tras la aplicación de la Ley 32113, que había eximido al club de un proceso concursal tradicional.

La reacción de Velasco

La administración crema, liderada por Franco Velazco, reaccionó de inmediato. El directivo anunció el último domingo que el club prepara acciones legales para revertir la decisión y adelantó que denunciará al magistrado que emitió el fallo, al que calificó de irregular.

🎙️Franco Velazco: "MAÑANA VAMOS A PRESENTAR LA OPOSICIÓN Y LO VAMOS A DENUNCIAR AL JUEZ EDWIN"



"HAGO UN LLAMADO A LA PRESIDENTA DEL PODER JUDICIAL, DOCTORA INÉS TELLO"#Universitario



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El abogado de la institución, Adrián Gilabert, en declaraciones recogidas por el pódcast "Modo Fútbol", insistió en que Universitario está protegido por la Ley 32113 y que la medida cautelar contradice esa normativa.

El panorama es complejo: mientras el equipo busca mantener la calma en lo deportivo y seguir en la pelea por el Torneo Clausura, fuera de la cancha se abre un frente legal que podría redefinir la conducción administrativa del club.

La eventual convocatoria de una Junta de Acreedores es el punto de mayor expectativa, pues allí se decidiría si Gremco retoma influencia en la gestión de la "U", colocando al club en una situación de alerta máxima.

Aunque Gremco no ha recuperado aún el control, la medida cautelar reactiva un proceso que podría terminar con cambios en la administración. La batalla legal entre la constructora y el club vuelve a los escritorios, mientras los hinchas observan con preocupación cómo el futuro institucional de la "U" se juega en paralelo a su desempeño en la cancha.