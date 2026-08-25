Fichaje bomba de Jorge Luna: Domingo Dianderas se refuerza con un ex Sporting Cristal

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Uno de los equipos peruanos más mediáticos es Domingo Dianderas, cuadro que viene compitiendo en la Copa Perú 2026 y en un futuro no tan lejano, busca competir en Liga 1. Ahora, el cuadro que es local en Chincha acaba de anunciar el fichaje de un exjugador de Sporting Cristal.

Incorporación del ex Sporting Cristal al proyecto de Domingo Dianderas

A través de sus redes sociales, el club cuyo propietario es el comediante Jorge Luna, oficializó la incorporación de Tadashi Aoki, volante de 26 años que ha jugado en diferentes equipos del balompié peruano, entre ellos el cuadro rimense.

"¡Bienvenido al campeón de Ica! Tadashi Aoki se suma al Domingo Dianderas para afrontar la Etapa Nacional de la Copa Perú. ¡Aguante, Domingo Dianderas!", escribió el club a través de sus redes sociales.

Aoki formó parte de las divisiones menores de Cristal y más allá de ser promovido también al primer equipo en 2019, finalmente no tuvo mayor participación en el cuadro de La Florida y luego recalcó en otros clubes del fútbol peruano.

El mediocampista completó su etapa formativa en las canteras de Sporting Cristal hasta dar el salto al plantel principal en la temporada 2019. Sin embargo, ante la falta de continuidad y minutos en el conjunto, decidió buscar nuevas oportunidades en el mercado local para afianzarse profesionalmente en la Primera y Segunda División del fútbol peruano.

Recorrido profesional y aspiraciones en la Copa Perú

Recordemos que Domingo Dianderas viene jugando la Etapa Nacional y busca el ascenso ya sea a Liga 2 o Liga 3, por lo que es clave seguir sumando refuerzos en busca de seguir enriqueciendo su aún corta historia.

Además del cuadro rimense, el volante defendió las camisetas de Unión Huaral, Ayacucho FC, Alianza Universidad, Cusco FC y Unión Comercio, entre otras instituciones. Su recorrido le permitió acumular experiencia tanto en Liga 1 como en Liga 2. En 2024, tras la consagración de Alianza Universidad como campeón de la Liga 2, Tadashi Aoki fue elegido como el mejor jugador de la temporada. El volante también integró el once ideal del torneo.

Uno de los momentos importantes de su carrera llegó con Alianza Universidad, club con el que tuvo un periodo prolongado y donde consiguió continuidad en el fútbol de ascenso. El conjunto chinchano viene de conquistar la Liga Departamental de Ica y aseguró su presencia en la Etapa Nacional de la Copa Perú.

Con este refuerzo, la institución empieza a darle forma a un plantel que buscará competir ante los mejores representantes regionales del país. En ese sentido Domingo Dianderas se perfila como un firme candidato en la lucha por conseguir el ansiado boleto al fútbol profesional.