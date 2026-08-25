Bayern Múnich evalúa ceder a Felipe Chávez: los clubes de Europa que buscan el fichaje del volante peruano

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Pese a que realizó una buena pretemporada con el Bayern Múnich, todo hace indicar que el futuro del volante peruano Felipe Chávez estaría lejos del cuadro alemán. En medio de dicho escenario, aparecieron varios nombres de equipos de Europa que buscarían su fichaje.

Los clubes que pretenden fichar a Felipe Chávez

La visión, claridad y rapidez para el juego que tiene 'Pippo' ha despertado el interés de algunos conjuntos del Viejo Continente, a la espera de que pueda sumarse conn un mayor potencial más adelante al equipo que dirige Vincet Kompany.

La noticia de que el volante nacional es pretendido por otros clubes fue difundido por el periodista Nico Linner, quien sigue día a día a la escuadra bávara para BILD. Dicha información la publicó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

"El FC Bayern quiere volver a ceder a Felipe Chávez. Mientras tanto, hay una puja por el talento ofensivo: Magdeburg y otros equipos de Segunda División están excavando, pero Estrela Amadora también está en la pelea, el club en el que se habla de Müller y Hummels como futuros inversores", escribió en un post.

El futuro del futbolista de 19 años se encuentra próximo a encontrar algún destino y será necesario que elija cuál será aquel equipo que le brinde las alternativas y condiciones para poder seguir creciendo a nivel profesional. Además, para poder ser un jugador tomado en cuenta por el entrenador brasileño Mano Menezes para la selección peruana.

Publicación del periodista Nico Linner

Los números de Felipe Chávez en la pretemporada del Bayern Múnich

Cabe mencionar que durante la pretemporada del Bayern Múnich Felipe Chávez sumó presencia en un total de cuatro encuentros, en los cuales anotó cuatro goles y brindó dos asistencias.

El último gol de Chávez lo anotó el pasado 18 de agosto, a pocos días del inicio de la temporada 2026-2027 de la Bundesliga, el conjunto alemán sacó a relucir su poderío ante su similar del FC Heidenheim al derrotarlo por un contundente 4-2.

Tras quedarse sin jugar en los dos últimos amistosos de pretemporada, en esta oportunidad se hizo presente el jugador de 19 años, Felipe Chávez, quien fue titular y dejó en claro que puede ser una pieza que sumaría al conjunto que está plagado de estrellas como Jamal Musiala, Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz, entre otros más.

Es así que, pese a que cerró una buena pretemporada con Bayern Múnich ese aspecto parece no haber convencido del todo al técnico Vincent Kompany debido a que según informó el periodista Nico Linner, el volante peruano sería cedido a otro club y aquellos que aparecen como opción son Magdeburg y otros equipos de Segunda División de Alemania así como también Estrela Amadora, equipo del que se habla que Thomas Muller y Hummels.