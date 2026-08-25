Wisin revela que 'La Universidad del Perreo' será su nuevo álbum y anuncia cursos en cuatro ciudades

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Wisin confirmó que su esperado proyecto musical tiene nombre y fecha de estreno. El puertorriqueño anunció que La Universidad del Perreo será su nuevo álbum, disponible el 4 de septiembre, dentro de una propuesta que también contempla cursos, actividades y experiencias relacionadas con el reguetón.

El álbum será parte de un proyecto mayor

El artista urbano explicó que el álbum forma parte de un proyecto más amplio, desarrollado alrededor de la llamada Universidad del Perreo. La iniciativa generó expectativa en redes sociales y actualmente registra más de dos millones de personas inscritas como estudiantes, según información reciente y actual.

El concepto continuará con nuevos proyectos, cursos y experiencias relacionadas con la Universidad del Perreo. Los participantes podrán formar parte de distintas actividades, acceder a certificados y conocer propuestas reservadas para integrantes de esta comunidad, mientras la plataforma mantiene abierta la matrícula para próximas novedades.

El artista reveló su nuevo álbum.

Las primeras ciudades confirmadas para desarrollar las clases son San Juan, en Puerto Rico; Miami, en Estados Unidos; Bogotá, en Colombia; y Ciudad de México, en México. La propuesta plantea actividades presenciales en estos lugares, mientras la plataforma continúa reuniendo a personas interesadas.

Wisin, cuyo nombre completo es Juan Luis Morera, asumirá el papel de decano dentro de esta iniciativa. El cantante presentó la Universidad del Perreo como un proyecto ligado a la música y anunció que el álbum ya está disponible en preventa antes de su lanzamiento oficial.

La propuesta continuará después del lanzamiento

La propuesta comenzó a tomar forma días antes del anuncio del álbum, cuando Wisin presentó la Universidad del Perreo como una iniciativa relacionada con el estudio, preservación y difusión del reguetón. Posteriormente, confirmó que esa campaña estaba vinculada directamente con su nueva producción discográfica musical.

El proyecto también contempla una comunidad de participantes que podrá conocer nuevas clases, experiencias, eventos y proyectos mediante la plataforma creada para la Universidad del Perreo. Estas actividades acompañarán el lanzamiento del disco y continuarán después de su estreno oficial, según la información revelada recientemente.

Con La Universidad del Perreo, Wisin prepara el lanzamiento de un álbum acompañado por actividades y experiencias relacionadas con el reguetón. El proyecto ya supera los dos millones de inscritos y tendrá primeras actividades en San Juan, Miami, Bogotá y Ciudad de México del proyecto.