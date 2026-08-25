Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso: Carlos Ramos asegura que buscarán la sorpresa en Matute

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En diálogo con Exitosa, el futbolista de Deportivo Garcilaso, Carlos Ramos, señaló que a pesar de que el cuadro cusqueño no ha tenido buenos resultados de visita a lo largo de la temporada, este sábado ante Alianza Lima buscará defender la punta del Clausura. Indicó que no subestimarán a los blanquiazules, pero tampoco le temerán.

Propuesta de juego para defender la cima del Clausura

El lateral del conjunto imperial enfatizó que la mentalidad del grupo se mantiene firme independientemente del escenario que les toque afrontar. La consigna dentro del plantel cusqueño es salir a proponer en la capital para sostener la ventaja en la tabla de posiciones frente a un perseguidor directo.

Al recordar los antecedentes recientes de la temporada, el carrilero remarcó el planteamiento realizado en la Ciudad Imperial como muestra del nivel colectivo. En aquella oportunidad, la escuadra imperial sostuvo el marcador a favor en inferioridad numérica durante gran parte del compromiso disputado en casa.

"Nosotros tenemos que ir a defender el puesto donde estamos. Creo que en el Clausura estamos punteros y, vayamos donde vayamos, de visita o de local, tenemos que jugar siendo propositivos. Acá de local, cuando jugamos contra Alianza, hicimos un partidazo: nos quedamos con uno menos al minuto 30 y aun así lo fuimos ganando hasta el minuto 80, si no me equivoco", detalló.

Convicción y balance del rendimiento fuera del Cusco

Pese a registrar pasajes irregulares en sus salidas fuera del Cusco, en la interna del equipo confían en que los compromisos en Lima siempre se disputaron en márgenes reducidos. El balance general deja un aprendizaje positivo tras superar tropiezos puntuales en la capital.

"Sinceramente, no nos ha ido tan bien de visita, pero los partidos siempre han sido cerrados. El único abultado fue contra la 'U' en una tarde que ya está para el olvido, algo que es normal que pase. De resto, siempre encaramos los partidos de igual manera que de local", indicó.

La convicción del grupo pasa por mantener el perfil bajo y la identidad de juego que los llevó al primer lugar del certamen. Respetar la jerarquía de los rivales históricos no implica resignar la ambición de sumar tres puntos vitales en el Estadio Alejandro Villanueva.

"Nuestra convicción para el sábado es seguir haciendo lo que hacemos bien: ser un equipo humilde, que no subestima al rival, pero que tampoco pone allá arriba a los equipos grandes del Perú", resaltó.

En ese sentido, Carlos Ramos remarcó que saldrán al campo de Matute decididos a demostrar los argumentos futbolísticos que los mantienen en lo más alto del campeonato. Asimismo, señaló que la convicción del equipo los impulsa en cada uno de los compromisos del Deportivo Garcilaso.