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Vibrante duelo

Perú se enfrentará ante Paraguay por los Qualifiers de la Copa Davis 2026: precios para alentar al equipo nacional

Perú se enfrentará a Paraguay por los Qualifiers de la Copa Davis 2026 que tendrá como escenario el Jockey Club. Por tal motivo, la Federación Peruana de Tenis anunció los precios de entradas para ver el encuentro.

Perú se enfrentará ante Paraguay por los Qualifiers de la Copa Davis 2026
Perú se enfrentará ante Paraguay por los Qualifiers de la Copa Davis 2026 (Foto: Composición Exitosa)

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 25/08/2026

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Por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026 se encuentra próximo a enfrentarse a Paraguay en el Jockey Club del Perú, y luchará su ingreso a los Qualifiers. En medio de este contexto, la Federación Peruana de Tenis anunció la venta de entradas a través con precios desde 145 soles.

Perú se medirá ante Paraguay para clasificar a los Qualifiers de la Copa Davis

Hay motivación por las grandes actuaciones de Ignacio Buse, quien actualmente se ubica en el puesto 36 del ranking mundial ATP y clasificado directamente al US OPEN También están Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas quienes conformarán el equipo que jugará ante los paraguayos. El capitán del equipo será Luis Horna.

La selección nacional se batirá en duelo ante Paraguay el próximo 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú. El ganador de esta serie del Grupo Mundial I de la Copa Davis clasificará directamente a los Qualifiers 2027.

Se espera un estadio lleno debido  a que el equipo nacional jugará de local, por lo que la Federación Peruana de Tenis (FPT) ya habilitó la venta de entradas en Ticketmaster. Los precios  varían según la ubicación y si el comprador cuenta con beneficios como afiliado a la Federación Peruana de Tenis (FPDT) o al Jockey Club. 

Y son Oriente Alta: 131.70 soles (afiliados) /145.00 (general);  Oriente Baja: 149.90. 165.00;  Occidente Alta: 149.90 - 165.00;  Occidente Baja: 172.60 - 190.00; Norte: 272.60 - 300.00; Sur: 272.60 - 300.00  y Boxes: 2,726.00 - 3,000.00 soles.

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Se construirá un moderno complejo de tenis en la Villa Panamericana

Es importante destacar que en la gestión de la actual junta directiva de la Federación Peruana de Tenis que preside Mario Monroy se cumplirá el sueño anhelado para la familia del deporte de la net baja.

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Resulta que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) anunció la construcción de un moderno complejo de tenis en la Villa Panamericana, infraestructura que será el escenario de las competencias de esta disciplina durante los Juegos Panamericanos Lima 2027 y que, luego, quedará como un centro de entrenamiento para los principales exponentes del país.

Es así que, la selección peruana de tenis se medirá ante su similar de Paraguay el próximo 18 y 19 de septiembre en el Jockey Club del Perú por el Grupo Mundial I de la Copa Davis 2026. El ganador de esta serie clasificará directamente a los Qualifiers del certamen.

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