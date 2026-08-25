RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Se alista el debate

Elecciones Regionales y Municipales 2026: debates entre candidatos comenzarán este 13 de septiembre

El JNE confirmó que los debates de los comisios Regionales y Municipales 2026 comenzarán el 13 de septiembre en diferentes regiones. Mientras que, en Lima Metropolitana se realizarán el 21 y 22 del mismo mes.

Roberto Burmeo, presidente del JNE, confirmó fechas de debates regionales y muni
Roberto Burmeo, presidente del JNE, confirmó fechas de debates regionales y muni (Composición: Exitosa)

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 25/08/2026

Síguenos en Google News Google News

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, anunció que los debates de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 comenzarán el próximo 13 de septiembre. Los encuentros estarán dirigidos a los candidatos que cuenten con su inscripción definitiva ante los organismos electorales.

El titular del JNE precisó que cada jornada contará con una programación específica, cuyas fechas y condiciones serán comunicadas oportunamente, En el caso de Lima Metropolitana, los enfrentamientos entre candidatos están previstos para el 21 y 22 de septiembre.

Roberto Burneo: Autoridad de la presidenta electa nace de la voluntad soberana del pueblo | Noticias | Diario Oficial El Peruano
Robero Burneo, presidente del JNE, estableció fecha de inicio y cierre de los debates Regionales y Municipales

Candidaturas esperan definición final

El proceso electoral continúa con la evaluación de las tachas y apelaciones presentadas contra los postulantes inscritos inicialmente. De acuerdo con el cronograma electoral, el 5 de septiembre se dará a conocer la lista definitiva de candidatos habilitados.

Fotografía oficial del Debate Municipal 2022 organizado por el JNE| Galería Fotográfica | Agencia Peruana de Noticias Andina
Debate Municipal para el periodo 2022-2026

La publicación permitirá establecer quiénes podrán participar en los debates y continuar oficialmente en la carrera electoral. Las Elecciones Regionales y Municipales se desarrollarán el próximo 4 de octubre, cuando los ciudadanos elegirán a sus nuevas autoridades.

Calendario electoral establece las siguiente fechas determinantes

  • 5 de setiembre: publicación de la lista definitiva de postulantes tras resolver tachas y apelaciones.
  • 13 de setiembre: inicio oficial de los debates electorales en las diferentes regiones del país.
  • 21 y 22 de setiembre: jornadas de debate programadas para Lima Metropolitana.
  • 4 de octubre: día central de votación para las elecciones regionales y municipales.

JNE advierte riesgos electorales

Durante el anuncio, el JNE también presentó una evaluación sobre los posibles efectos de El Niño en el desarrollo de los próximos comicios. El organismo identificó riesgos en diversos locales de votación y trasladó la información a la ONPE.

El análisis comprendió 10.180 locales de votación distribuidos en 1.892 distritos del país. Además, se identificaron 518 distritos donde todos los electores acudirían a un único recinto para ejercer su derecho al voto.

Elecciones Regionales y Municipales 2022: se confirmaron las tendencias - IDEHPUCP
 

Mientras los jurados electorales continúan resolviendo las impugnaciones contra las candidaturas, el pleno del JNE mantiene la última palabra en estos casos. Una vez definida la lista final, quedará despejado el camino para los debates que comenzarán el 13 de septiembre y marcarán una nueva etapa rumbo a las elecciones del 4 de octubre.

Temas relacionados Debate Municipal Elecciones Regionales y Municipales 2026 Jurado Nacional de Elecciones Roberto Burneo

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias