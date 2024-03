¡Furioso! Sergio Peña EXPLOTA y responde críticas de hinchas peruanos: "Nunca sentí que mi nivel bajó"

Más allá de un golazo de tiro libre, Sergio Peña no tuvo el mejor de sus partidos frente a República Dominicana. El volante peruano respondió las críticas de los hinchas y expresó que su nivel futbolístico nunca bajo.

El mediocampista, jugador actualmente del Malmö de Suecia, señaló que nunca sintió que su regularidad y calidad futbolística se redujera, y que siempre ha buscado entregar todo por el equipo.

"En realidad nunca sentí que mi nivel bajó, dejé de jugar por decisión del entrenador, vino un entrenador nuevo también, eso fue lo que sucedió, mi nivel futbolístico siempre he tratado de dar el 100 %, más allá de buenos o malos partidos; estoy siendo titular en mi equipo y siendo importante, me siento bien. El equipo está mejorando, nunca es perfecto, es un proceso y hay que mejorar seguramente", comentó.

Peña también manifestó sentirse contento por haber vuelto a anotar un tanto con la Selección Peruana, equipo con el que no convertía desde el pasado encuentro frente a Bolivia en las Eliminatorias Qatar 2022.

"Hacer un gol con la Selección después de mucho tiempo es importante, me ha tocado jugar y no jugar, pero contento por estar en la Selección", expresó.

Es necesario recordar que Peña Flores ha anotado con la 'Bicolor' en cuatro oportunidades.

El volante también destacó la labor que está realizando el cuerpo técnico del 'Nonno, Jorge Fossati, en el equipo, y detalló que el equipo se encuentra muy unido, pero que el 'profe' ha aumentado ese sentir de comunidad.

Finalmente, el exfutbolista de Alianza Lima comentó sentirse cómodo con la posición que le ha tocado cubrir en el esquema de Fossati, y que si bien no está acostumbrado a la misma, se adaptará a lo que el técnico requiera.

"Son decisiones de los entrenadores, del sistema, siempre me he entrenado bien, pero respeto cuando no me ha tocado jugar, el DT tiene sus motivos y se respeta", concluyó.