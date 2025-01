Guillermo Enrique llegó al Perú para unirse a Alianza Lima y respondió a las críticas por sus lesiones: "Estoy entero"

El defensa argentino, Guillermo Enrique, llegó anoche al Perú para unirse a la pretemporada de Alianza Lima y respondió a las críticas por sus últimas lesiones.

En declaraciones a la prensa, el lateral derecho se mostró entusiasmado por vestir la camiseta 'blanquiazul' por todo el 2025 y aseguró que aportará su experiencia en el plantel.

Asimismo, Guillermo Enrique resaltó la importancia de hacer una buena Copa Libertadores, revelando que es la primera vez que disputará el certamen internacional.

"Alianza es un equipo grande en el Perú, así que la Libertadores es importante para todos y en lo personal también. Es algo lindo para mí, será una nueva experiencia porque será la primera vez que me tocará jugar Libertadores, así que muy contento y feliz por estar acá", agregó.

🗣 Guillermo Enrique, nuevo defensa de Alianza Lima 🔵⚪ llegó al país: "El año pasado no tuve mucha continuidad por muchas lesiones que he sufrido, la pasé bastante mal pero estamos en un año nuevo, un club nuevo, un club grande y físicamente estoy entero". 📹 @Andersonlpz pic.twitter.com/hzX4ulznwn

En esa misma línea, el jugador argentino indicó que la última lesión que tuvo fue en la rodilla, de la cual ya se recuperó, y aseguró que está en un gran estado físico. También, manifestó que las críticas son parte del ambiente del fútbol.

"Estoy bien, hace dos meses venía de una recuperación de la rodilla, que fue la última lesión que tuve, me siento bárbaro y estoy entero. La crítica va a estar siempre en el ambiente del fútbol. El año pasado no tuve mucha continuidad por muchas lesiones que he sufrido, la pasé bastante mal, pero estamos en un año nuevo, un club nuevo, un club grande y físicamente estoy entero. Vamos a dejar la vida", mencionó.