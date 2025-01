Hallan muerto al futbolista uruguayo Mathías Acuña: Esto se sabe de su repentino deceso

Este sábado 4 de enero, medios informativos reportaron la muerte del futbolista Mathías Acuña Maciel. El delantero uruguayo, de 32 años, fue hallado sin vida en un hotel de Ecuador, poco después de haber llegado al país para formar parte de la pretemporada del club Mushuc Runa. ¿Qué se sabe de su repentino deceso?

La noticia fue confirmada por el referido club, así como la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). A través de sus cuentas oficiales, emitieron un comunicado, en donde lamentaron el fatal desenlace que tuvo. De acuerdo con su representante, el deportista se habría quitado la vida en el alojamiento que tenía en la ciudad de Ambato.

Por su parte, el presidente del club ecuatoriano, Luis Alfonso Chango lamentó profundamente la muerte del atacante uruguayo. "Estamos consternados por este hecho y daremos todo el apoyo necesario a su familia para los trámites correspondientes en la repatriación del cadáver", enfatizó al respecto.

Si bien esta noticia causó un fuerte pesar entre sus seguidores, lo cierto es que Acuña Maciel tuvo severos cuestionamientos hace algunas semanas, a raíz de una grave denuncia emitida por su expareja, Lu Rodríguez. La fémina lo acusó de haber cometido maltrato físico y psicológico, por lo que, mientras se realizaban investigaciones al respecto, Mathías tuvo que usar un grillete electrónico.

Posteriormente, el propio futbolista utilizó sus redes sociales para referirse a dicha medida, indicando que esta decisión judicial se dispuso a modo de 'precaución'. Asimismo, reveló que deseaba culminar su "relación tóxica", y negó rotundamente que haya ejercido algún tipo de violencia contra ella u otra persona.

"Tener la tobillera me da tranquilidad a mi, porque (Lu) no se va a poder inventar nada, que me acerqué (...) Me da lástima porque sí hay mujeres sufriendo de verdad por violencia de género. ¡Estoy tranquilo rodeado de los míos, que me conocen y saben lo que soy", escribió en su post.