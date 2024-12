Un nuevo escándalo se registró en el fútbol internacional. El jugador uruguayo Mathías Acuña enfrenta una seria denuncia en su contra por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su exconviviente. Durante las investigaciones deberá usar un grillete electrónico.

El 'pelotero' uruguayo que juega en el club ecuatoriano Mushuc Runa en la segunda etapa de la Liga Pro 2024, usará un grillete electrónico como medida cautelar mientras la justicia lo investiga por las serias acusaciones que existen en su contra.

A través de sus redes sociales, el futbolista Acuña aseguró que esta medida "no implica culpabilidad" y manifestó sentirse tranquilo y confiado en que la justicia no le dará la espalda, puesto que con esta etapa podría "cerrar una relación tóxica con Lu Rodríguez, su exconviviente.

"La jueza me explica que (la orden de usar grillete electrónico) lo hacen como medida cautelar, no por ser culpable; en este país las leyes son así: Te ponen la tobillera (dispositivo de rastreo) por todo lo que sucedió anteriormente en otros casos y para que ellos (los servidores judiciales) tengan un control; pero repito, no por ser culpable", señaló el jugador de Mushuc Runa.