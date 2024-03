Hernán Barcos respalda a Alejandro Restrepo tras derrota ante Sporting Cristal: "Creemos en la idea"

10/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, respaldó a Alejandro Restrepo tras la derrota 2-1 ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional por la séptima fecha del Torneo Apertura.

En declaraciones a la prensa, el 'Pirata' aseguró que el director técnico colombiano busca lo mejor para el equipo y apuntó que quienes fallaron fueron los jugadores por no plasmar su idea en el campo.

"Está trabajando de la mejor forma y nosotros creemos en la idea, creemos en el sistema y en la forma. Después que nosotros (los jugadores) no lo ejecutemos no es culpa del entrenador si no de nosotros", declaró.

Asimismo, el atacante 'íntimo' indicó que el equipo estuvo impreciso en el segundo tiempo y manifestó que no lograron concretar lo trabajado en la semana.

"Si el profe hizo los cambios tratando de ver algo diferente, hacer algo diferente, porque vio que no estaban saliendo las cosas. Pero no se pudo. Tuvimos mucha imprecisión y no llegamos a concretar lo que trabajamos. Ahí para mi el error estuvo en que no hicimos lo que trabajamos", agregó.

Sobre el partido

En esa misma línea, Barcos analizó a profundidad la derrota ante los 'cerveceros' y se mostró dolido por dura derrota que complica las chances de Alianza Lima de pelear el Torneo Apertura.

"Obviamente dolido por el resultado, hicimos un primer tiempo muy bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. En el segundo tiempo no salimos con la misma intensidad, nos sorprende un gol y después se nos complica. Dentro de la cancha no supimos hacer lo que veníamos haciendo, empezamos a jugar más directo, que no es nuestro juego", sostuvo en conferencia.

Gran intensidad

El el primer tiempo del partido, los 'rímenses' tenían mayor posesión del balón, pero no generaban peligro cerca al área de Ángel de la Cruz.

Sin embargo, a los 32 minutos, Cecilio Waterman reclamó un jalón en el área y el árbitro Kevin Ortega revisó la jugada en el VAR y decidió cobrar penal, el cual fue convertido en gol por Hernán Barcos.

A pesar de los problemas, los 'cerveceros' mejoraron en la segunda mitad y, a los 49 minutos, el argentino Santiago González consiguió empatar el partido luego de una mala salida de De la Cruz. Además, en el minuto 76, Grimaldo anotó el segundo gol de la visita y le dio así vuelta al partido.

De esta manera, Hernán Barcos señaló que Alejandro Restrepo no es el único culpable de la derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal y apuntó que los jugadores no lograron plasmar en el campo lo trabajado en la semana.