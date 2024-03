Hinchas de Alianza Lima reaccionan a su derrota ante Sporting Cristal: "No nos representan"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender y esta vez con las reacciones de los hinchas de Alianza Lima, quienes no dudaron en dar a conocer su indignación tras la derrota del "equipo de sus amores" ante Sporting Cristal por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, en el Estadio Nacional.

Muchas personas siempre buscan la forma de demostrar que siempre estarán apoyando a su equipo de fútbol favorito, pero tampoco se quedarán callados al ver que muestran un mal juego en la cancha que los deje con la posibilidad de ser eliminados del campeonato.

En el primer tiempo del partido, Alianza Lima demostró un mejor rendimiento en la cancha ante el club rímense e incluso el guardameta blanquiazul, Ángel de la Cruz, tapó algunos intentos de gol.

El marcador se mantenía 0-0 hasta el minuto 39, cuando el árbitro con apoyo del VAR decide cobrar un penal a favor del cuadro íntimo tras un jalón de Leonardo Díaz a Cecilio Waterman en el área celeste. El encargado de definir fue Hernán Barcos dando la alegrías a todos sus hinchas que los alentaban desde las tribunas.

Sin embargo, todo cambió en el segundo tiempo, ya que la defensa de Alianza Lima fue sorprendida por el argentino Santiago González, quien anotó el gol del empate a favor de la escuadra celeste.

A pesar de los intentos de llegar hasta la portería de Renato Solís, no existió resultado favorable, todo lo contrario, en el minuto 77, aparece un Joao Grimaldo decidido y tras un mano a mano con Ángel de la Cruz anota el segundo gol que permitía a su equipo ser el líder del Torneo Apertura con 19 puntos.

En TikTok, un video logró mostrar las reacciones de los hinchas blanquiazules quienes no dudaron en criticar el nivel de juego que vieron de los jugadores de AL, asegurando que demostraron una falta de ganas de salir campeones del campeonato nacional. Además, pidieron que el DT Alejandro Restrepo aplique nuevas estrategias de juego y exija más a Gabriel Costa.

"Les faltaron muchas ganas de querer ganar", "La 'U' no va a campeonar", "Hay equipo, jugadores, pero Costa... ¿cuántos años jugando fútbol y no sabes levantar la pelota?, hasta yo lo levanto", "ningún centro bien, ellos practican, son profesionales", "Ramos no sabe defender", "Gaby por el amor de Dios, debes reaccionar", "Se nota que ni siquiera la viven, ni la suda, da cólera porque no nos representan para nada", "no saben a qué juegan", "Costa no podía ni tirar un centro, parar la bola, o hacer un pase. Un cambio puede cambiar el juego", fueron algunas de las principales reacciones de los hinchas en la famosa plataforma china.