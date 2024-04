Hinchas de Alianza Lima tras empate 1-1 ante Fluminense: "Nos sabremos levantar"

04/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima igualó 1-1 ante el club brasileño Fluminense por la fecha 1 del Grupo A de la Copa Libertadores dejando un sinsabor a todos sus hinchas blanquiazules en su debut del torneo. Sin embargo, no dudaron en señalar que aún mantienen las esperanzas de seguir mejorando y salir campeones.

Amargo empate

En el primer tiempo del partido, Kevin Serna logró abrir el marcador a favor del cuadro blanquiazul, en el minuto 35, dejando abierta la posibilidad de poder derrotar al vigente campeón de la Libertadores.

En los minutos de descuento de la primera parte, Cecilio Waterman falló una increíble ocasión de gol, por lo cual, más tarde sería el centro de críticas de todos sus hinchas.

Durante el segundo tiempo, en el minuto 72, Fluminense encontró el empate por intermedio de Marquinhos, quien anotó de cabeza en el arco de Ángelo Campos, sin ningún problema.

Nuevamente Waterman dejó decepcionados a la barra de Alianza Lima tras perderse una clara oportunidad de gol a favor. A pesar de los esfuerzos de ambas partes, el marcador permaneció inalterado hasta el pitido final, sellando así un empate que reflejó la paridad entre ambos equipos en este emocionante encuentro.

Reacciones de los hinchas

A través de las redes sociales, como X (antes Twitter), los hinchas blanquiazules hicieron llegar su preocupación por el nivel de juego mostrado en Matute, pidiendo a su vez que Restrepo pueda replantear sus estrategias en el próximo encuentro de la Copa Libertadores, porque aún mantienen viva la esperanza y la ilusión de lograr campeones de la Copa Libertadores.

""Un sabor amargo", "se podía ganar, hubo entrega", "hay que mejorar la definición, podemos ganar", "nos sabremos levantar, hasta salir campeones", "todo es posible, vamos a revertir el resultado", "¡qué partido tan increíble fue ese! Alianza Lima mostró un rendimiento brillante. Aunque terminó en empate, sigue siendo mejor que una derrota", "buen partido planteado por Restrepo", "duele porque estuvo muy cerca de conseguir la victoria pero un pequeño error lo hizo pagar caro. Aún así, fue un buen partido ante nada menos que el campeón y si siguen así, pueden dar pelea", fuero algunas de las expresiones de los hinchas.

Hinchas de Alianza Lima mantienen las esperanzas de salir campeones.

¿No perdonan a Waterman?

Al ver que el delantero Waterman se perdió varias oportunidades de poder revertir el marcador a favor del cuadro íntimo, sus hinchas no dudaron en 'darle con palo' y no perdonar sus errores tras el empate.

"Goles que no haces, goles que te hacen. Gracias Waterman", "Waterman jodió todo el planteamiento de Alianza Lima", "un buen delantero es caro, pero más caro sale tener un mediocre", "no podemos tener un delantero tan malo como Waterman, 2 jugadas claras y no la mete. Por estas cosas es que no ganamos", "Waterman le debe una a todo Alianza Lima. Cualquier resultado que no sea victoria es enteramente su culpa", comentaron en X.

Hinchas fulminan a Cecilio Waterman por empate de Alianza ante Fluminense.

De esta manera, los hinchas de Alianza Lima mantienen su fe en que en el siguiente partido que enfrente "el equipo de sus amores" logren salir triunfadores para quitarse el sinsabor del empate 1-1 ante Fluminense, por la fecha 1 de la Copa Libertadores.