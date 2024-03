Hinchas de Alianza Lima tras su derrota ante Cienciano: "Nos robaron el torneo"

14/03/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima fue derrotado 2-1 ante Cienciano en Cusco, por lo cual, sus hinchas no tardaron en reaccionar y mostrarse indignados por los resultados desfavorables que tienen en la Liga 1, y que los dejaría al borde de decirle adió al Torneo Apertura. Muchos de ellos aseguraron que existió un mal arbitraje en contra del "equipo de sus amores".

¡Tercera derrota!

El cuadro íntimo no atraviesa su mejor momento en el campeonato nacional de fútbol, y esta vez por culpa de el 'Papá', quienes demostraron ser superiores con el doblete de Carlos Garcés, el primero con un penal a los 21 minutos del primer tiempo.

A pesar de estar con un jugador menos, Alianza logró dar el empate con un cabezazo de Aldair Fuentes a lo 52 minutos. Sin embargo, las ilusiones se volvieron a apagar cuando llegó nuevamente Garcés aprovechando un centro de Josué Estrada para poner de cabeza el 2-1 definitivo, dándoles así el triunfo al conjunto incaico.

Sin embargo lo que exasperó a los hinchas y en especial al plantel técnico de Alianza, fue ver que Hernán Barcos era expulsado de la cancha tras golpear con un codazo a su rival Paolo Fuentes y el árbitro no tomó la misma acción con Garcés, autor del triunfo de Cienciano, quien lastimó al defensor Juan Pablo Freytes en la canilla y no fue sancionado con tarjeta roja.

Reacciones de los hinchas

A través de las redes sociales, como X (antes Twitter), los hinchas blanquiazules hicieron llegar su molestia por el arbitraje del partido y el nivel de juego que mostraron los futbolistas, pidiendo a su vez que puedan replantear sus estrategias en el próximo encuentro si es que desean poder revertir los puntajes y mantener intacta la fe de seguir en la lucha por el título del Apertura.

Por otro lado, algunos acusaron de que "el partido estaría comprado" y "les robaron" por no haber existir una buena coordinación entre el árbitro y el VAR que no decidió sacar una tarjeta a Garcés en favor de Alianza.

"Le robaron a Alianza", "horrible arbitraje tanto en Alianza como en Cristal", "qué pasó anoche, deben sancionar a ese árbitro que no sabe de fútbol", "era roja para Garcés por esa patada", "este torneo ya está arreglado, nada que decir, una vergüenza, hoy le robaron a Alianza", "ya lo vimos todo", "Restrepo reacciona, has algo por Alianza", "hoy le robaron a Alianza y a Cristal descaradamente, penales y rojas que a la vocal si le cobran, a los otros no", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas e hinchas del cuadro íntimo.

Reacciones de hinchas de Alianza Lima por derrota ante Cienciano.

Mensaje del Comando Sur

Esta nueva caída en la presente temporada generó también la reacción del Comando Sur. La barra principal de la escuadra victoriana arremetió contra Alejandro Restrepo, jugadores y la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Con diez hombres se vio un equipo que pese a la altura salió a buscar el empate, más con ganas que otra cosa. Las limitaciones del planteamiento de Restrepo con su línea de tres, aparte del bajo nivel de algunos jugadores, nos está llevando a perder el objetivo principal", se lee en el post compartido en sus redes sociales.

Aseguraron que a pesar de no tener a sus hombres completos, Alianza mostró sus ganas de triunfar y revertir el marcador, pero no fue suficiente debido a que no se realizaron los cambios rápidamente y perdieron su nivel de juego. También reiteraron que ellos siempre "irán en contra" de quienes ataquen a su equipo.

Con diez hombres se vio un equipo que pese a la altura salió a buscar el empate, más con ganas que otra cosa. Las limitaciones del planteamiento de Restrepo con su línea de tres, aparte del bajo nivel de algunos jugadores, nos está llevando a perder el objetivo principal. En... pic.twitter.com/hNh7mbdTAV — COMANDO SVR (@ComandoSvr1986) March 14, 2024

"Aparte de este problema netamente futbolístico, está claro que lo del árbitro es un robo . Pareciese que anda digitado por sus jefes de la Federación ¿O están mandados contra nosotros? Porque si quieren jugar en contra de Alianza, nos iremos en contra de los que tengamos que irnos", concluyeron.