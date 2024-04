Hinchas de la 'U' arremeten contra Nelson Cabanillas por empate ante Junior: "Ya no debe estar en el club"

10/04/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes empató 1-1 ante Junior de Barranquilla por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. Sin embargo, sus hinchas no tuvieron piedad en criticar el juego presentado por el jugador crema Nelson Cabanillas, que casi provoca el segundo tanto a favor del club colombiano.

Junior vs. 'U'

El cuadro merengue se hizo presente en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez la noche de ayer para tratar de conseguir los tres puntos que le permitan seguir escalando en la tabla de posiciones.

Durante el primer encuentro deportivo, la 'U' demostró un mejor nivel de juego que su contrincante. Sin embargo, el primer susto que se llevó fue en el minuto 19 con un remate de Junior que dio en el palo.

Universitario 'se puso las pilas' y en el minuto 21, Aldo Corzo apareció y aprovechó un tiro libre para anotar de cabeza.

Los hinchas y jugadores de la 'U' se veían emocionados al considerar que todo estaba a su favor y que había una oportunidad de ganar a los 'tiburones', pero todo cambió con el gol de Deiber Caicedo, que dio el empate para Junior de Barranquilla.

Ingreso de Cabanillas

El lateral izquierdo, Nelson Cabanillas, ingresó en el segundo tiempo del partido, pero cometió un terrible error defensivo que casi ocasiona el segundo tanto a favor del equipo colombiano.

¡No lo quieren más!

Esta acción generó la molestia e indignación de los hinchas hasta el punto de asegurar que ya no quieren tener más a Cabanillas en el equipo, ya que no sería la primera vez que tiene "un bajo rendimiento". Por otro lado, lamentaron que el árbitro "les robara un gol a su favor".

"No más Cabanillas, está en nada, que empiece a jugar Bolívar", "el único que entró a mirar fue Cabanillas. Imperdonable jugar Libertadores así", "muchas gracias Cabanillas. Puedes irte a otro equipo", "Bustos no pongas más a Cabanillas", comentaron los hinchas en X (antes Twitter).

"No es el mismo del año pasado, ya no es aceptable, no puede jugar más en el club, cada vez que entra genera inseguridad", "solo entra a cag*rla", "no hay defensa, lo peor es que no es la primera vez", "Cabanillas ya se puede ir", "Cabanillas como siempre haciendo mal y quiere aumento todavía", fueron otras de las reacciones en redes sociales.

De esta manera, Nelson Cabanillas fue duramente criticado por los hinchas de Universitario de Deportes por el fatal error en su defensa que casi provoca que Junior de Barranquilla sea superior y los venza en la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.