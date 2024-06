"Hizo lo mismo conmigo", Jefferson Farfán revela el objetivo de Ricardo Gareca para no convocar a Arturo Vidal

La Selección de Chile viene participando en la Copa América que se juega en Estados Unidos con el detalle de que Ricardo Gareca decidió no convocar a Arturo Vidal. Ahora, Jefferson Farfán se pronunció respecto a este tema durante una conversación con Jesús Alzamora.

Es importante precisar que, la ausencia del 'King' en la lista final del 'Tigre' para el máximo torneo de selecciones de esta parte del mundo, generó gran revuelo en todo el territorio mapuche y la propia respuesta del futbolista que demostró su rechazo a dicha decisión.

Y mientras se viene jugando la Copa América en Estados Unidos, Jefferson Farfán comparó lo sucedido entre Gareca y Vidal con lo que pasó con su persona y el entrenador argentino. Aquella vez, por el año 2016, el otrora estratega de la Selección Peruana decidió dejar de llamar a 'La Foquita' debido a su bajo rendimiento en los primeros encuentros de las Eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018.

El ahora youtuber aseguró que el ser excluido de la Bicolor generó un gran dolor en él y lo motivó para buscar su regreso que finalmente se dio más de un año después. Por ello, el exAlianza Lima cree que el hoy técnico de Chile estaría buscando lo mismo en el 'Rey Arturo' pensando en su hipotético regreso.

"Es lo que hizo con nosotros, esa es la chamba de Gareca, es muy inteligente, lo que hizo conmigo en la Copa América Estados Unidos, a mí las lágrimas se me caían, eso hizo que yo trabajara el doble, contraté una persona que trabaje conmigo, me puse bien y pasó lo que pasó en el Lokomotiv, ahí me llamó nuevamente y comenzó la fiesta de nuevo", indicó en el programa "La Lengua" de Jesús Alzamora.