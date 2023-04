¿Hubiera ido a Alianza Lima? Piero Quispe explica por qué quiso dejar Universitario de Deportes

Piero Quispe está atravesando su mejor momento en Universitario de Deportes desde que debutó en 2021 bajo la dirección del entrenador argentino, Ángel Comizzo. No obstante, el hoy baluarte del cuadro crema contó en una entrevista al programa de internet, "Cojo y Manco", que estuvo muy cerca de dejar el club. ¿Por qué contempló dicha opción?

En algún momento de su formación, Piero Quispe consideró dejar la U. La idea le pasó por la cabeza en 2021, año en el que debutó. Según contó el propio jugador, llegó pensar en dejar el club porque fue obligado a vivir en Campomar, campo de entrenamiento del cuadro crema, por el entrenador argentino Ángel Comizzo. Debido a esto, mediocampista explicó que se sentía muy solo.

"Comizzo era renegón. A mí me hizo vivir nueve meses en Campomar. En pandemia hubo como 23 días que no nos dejaban salir, a los grandes sí los dejaban pero no a nosotros. Eso nos hacía sentir menos que los demás", reveló.

Incluso, llegó a comunicarse con su propio representante, a quien le hizo llegar esta idea. Sin embargo, fue su manager el responsable de que Piero Quispe siga a día de hoy en Universitario de Deportes, ya que le insistió constantemente en que no abandone el club.

"Le dije: 'ya no quiero estar acá, me quiero ir, no aguanto estar acá'. Sin mi familia, estoy encerrado, los necesito. Le dije llorando: 'Me quiero ir', pero me dijo que me quede. En ese tiempo no me hacía jugar y me sentí mal. Llamaba a mi mamá casi llorando", contó.