Copa Sudamericana: ¿Cómo le fue a Universitario de Deportes enfrentando a sus rivales del grupo G?

28/03/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes ya conoce a los rivales que enfrentará por la Copa Sudamericana este año. Y es que tras el sorteo realizado durante la noche de ayer, 'los cremas' fueron designados al grupo G de la competición. Allí, se verán las caras con un equipo argentino, brasileño y colombiano.

Esto se debe a que el sorteo arrojó que Independiente de Santa Fe, Goias de Brasil y Gimnasia y Esgrima La Plata de Argentina serán los clubes que competirán contra los dirigidos por Jorge Fossati por un lugar en la siguiente ronda del segundo torneo más importante del fútbol sudamericano.

A vísperas de que inicie el torneo en abril, el club merengue se enfrentará con dos viejos conocidos. Y es que si bien no se ha topado oficialmente con estos clubes, sí registra encuentros amistosos con el equipo colombiano y la escuadra argentina.

Tablas en Argentina

De acuerdo a la periodista Vanessa Almenara, el primero de estos duelos data de 1938, cuando Universitario de Deportes y Gimnasia y Esgrima La Plata se vieron las caras en un amistoso. Aquel día, el resultado fue un empate con dos goles por lado. Los autores de los goles cremas hace más de 80 años fueron Mario Pacheco y el recordado ídolo merengue 'Lolo' Fernández.

Una por lado en Santa Fe

En el caso de Independiente de Santa Fe, el cuadro crema enfrentó al equipo colombiano en dos ocasiones, siendo ambos partidos de pretemporada también. En la primera ocasión, los hoy rivales por Copa Sudamericana se dieron la cita en Bogotá, Colombia, donde gracias a los goles de Alberto Terry y Luis Dávalos, Universitario de Deportes ganó por 2 goles a 1 en 1949.

No obstante, en el pasado más reciente, el equipo colombiano devolvió esta derrota sufrida en El Campín de Bogotá. Y es que 60 años después, la 'U' recibió a Santa Fe en el Monumental de Ate como parte de 'La Noche Crema' en 2009. Aquella noche, los visitantes se impusieron por la mínima diferencia 1 a 0.

Sin visitas a Goias

En este caso, Universitario de Deportes no registra ningún tipo de encuentro disputado con Goias de Brasil. No obstante, sí ha enfrentado a otros conjuntos brasileños a nivel internacional, con los cuales no tiene un saldo positivo. Por ejemplo, solo de local jugó en 10 ocasiones contra equipo de Brasil, sacando la victoria solo dos veces.

De esta manera, Universitario de Deportes volverá a disputar la Copa Sudamericana siendo parte del grupo G. En esta ocasión, el conjunto de Ate buscará repetir la buena actuación que tuvieron en 2011, donde se quedaron a puertas de clasificar a semifinales del certamen.