¡Impactante! Farfán reveló el verdadero motivo por el que Ricardo Gareca lo 'borró' de la Selección Peruana

El exjugador de Alianza Lima, Jefferson Farfán, reveló el verdadero motivo por el que Ricardo Gareca lo 'borró' de la Selección Peruana en la Copa América 2015.

En una reciente edición del programa 'Enfocados', la 'Foquita' narró que el 'Tigre' lo citó para conversar y contarle que no formaría parte del grupo que estaría presente en el torneo continental, debido que no se encontraba al 100% físicamente.

"Me llamó a su sala y me dijo que no me iba a llevar: 'No estás bien al 100%'. Se me cayó las lágrimas y le dije: 'lléveme'. Se cerraba. Jugador que no estaba bien, con Gareca no jugaba. Por el 'profe' me quito el sombrero. Te enseñaba que debes estar 100% para jugar. Nos cambió el chip a muchos jugadores", sostuvo.