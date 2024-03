Nolberto Solano minimiza fichaje de Ricardo Gareca como entrenador de Chile: "No es nuestro enemigo"

El exjugador de la Selección Peruana, Nolberto Solano, minimizó el fichaje de Ricardo Gareca como entrenador de Chile y aseguró que el argentino "no es nuestro enemigo".

En entrevista con diario Depor, 'Ñol' aseguró que esa posibilidad nunca estuvo en sus planes ser parte del comando técnico del 'Tigre' en la 'Roja' y dejó en claro que Gareca no es ningún enemigo por aceptar dirigir al clásico rival de la Selección Peruana.

"Te imaginas no sé si Perú aceptaría a algún chileno en el comando técnico, y si Chile aceptaría a un peruano ahí. Nunca hablamos de eso, pero uno entiende cómo son las cosas. Hubiese sido un compromiso difícil, uno quiere seguir en el fútbol, trabajando en un comando técnico, pero viene todo este morbo y es complicado. Pero Ricardo no es nuestro enemigo, va a ser nuestro rival ahora y hay que tratar de bajarlo en la Eliminatoria", declaró.

Por otro lado, el exjugador de Universitario de Deportes mostró su decepción por el mal paso de Juan Reynoso en la 'Blanquirroja' y pidió no poner a todos los entrenadores nacionales en un mismo "paquete".

"Apenado por lo que le sucedió a Juan, una experiencia lastimosamente mala, negativa, que no ayuda a nadie. Nos meten en el paquete, le pasa a uno y pareciera que le pasa a todos los entrenadores nacionales. Es una pena que no haya podido sostenerlo para ver qué pasaba. Y bueno, esto es así", sostuvo.

El exfigura de la Selección Peruana, Nolberto Solano, se refirió al desempeño de Paolo Guerrero en el presente proceso mundialista. Según indicó, la hinchada no puede exigirle al 'Depredador' un desempeño sobresaliente cada partido, ya que está en la última etapa de su carrera.

Asimismo, el mito del Newcastle United recalcó que las Eliminatorias de la Conmebol a la Copa del Mundo son muy intensas, por lo que, 'PG9' no podría encarar a los defensas rivales como lo hacía anteriormente.

"Olvidémonos de las individualidades, y más aún no le vamos a exigir a un Guerrero que está en sus últimas etapas de su fútbol. Ganas tiene, el espíritu ganador lo tiene, no lo va a perder, pero hay una realidad. Paolo Guerrero ya no te va a dar 90 minutos de golpe a golpe, espero equivocarme, pero a nivel Eliminatoria, de intensidad, a ese ritmo, es muy difícil", mencionó.