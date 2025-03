Inconforme: Fabián Bustos se mostró EN CONTRA de posible fecha para el Grau vs Universitario

Fabián Bustos logró una importante victoria con Universitario luego de derrotar a Alianza UDH por 4-0 en el estadio Monumental por el torneo Apertura. No obstante, posterior al partido se refirió al partido que se reprogramará entre la U y Atlético Grau; el DT no se mostró conforme con la posible nueva fecha.

Como se recuerda, en la fecha 3 de la Liga 1 el partido entre Atlético Grau y Universitario estaba pactado para jugarse en el estadio Mansiche de Trujillo. Sin embargo, los sucesos de la tragedia ocurrida en el Real Plaza de dicha ciudad hicieron que el encuentro terminara suspendido.

A partir de aquel momento, se han buscado las mejores fechas para que el partido pendiente se pueda jugar. Uno de los posible días para que de dispute el compromiso sería durante la celebración de la llamada fecha FIFA o también conocido como 'parón de selecciones'.

Si bien, el DT argentino consideraba que era el momento ideal, las recientes declaraciones de Óscar Ibáñez, entrenador de la selección peruana, cambiaron su postura. El estratega nacional informó que no dejaría que los convocados estén menos de 10 días concentrados antes de los partidos.

De esta manera, el entrenador de la U insistió que no sería justo tener una gran cantidad de jugadores no disponibles frente a un rival. Universitario suele ser uno de los equipos del medio local que más convocados a Perú ha tenido en las últimas fechas eliminatorias.

"No, todavía no tenemos confirmación del partido contra Atlético Grau. Hay que ver la fecha en la que se puede hacer. Ahora viene la fecha FIFA, pero es muy difícil porque no se puede jugar sin los seleccionados. No creo que sea justo (...) Si a nosotros nos sacan 6 jugadores es muchísimo a pesar de que tenemos un plantel competitivo. No tenemos por qué jugar con menos jugadores que los rivales", precisó.