¿Indirecta a Alianza Lima? Universitario inaugura nuevo coliseo y envía picante mensaje: "No se va la luz"

¡No lo sueltan! Universitario de Deportes inauguró por todo lo alto su nuevo coliseo propio de voley para el equipo crema de la LNSV , en medio de la celebración, el adminisrador 'merengue', Jean Ferrari, dejó un picante mensaje que está causando revuelo en redes sociales al ser vinculado a Alianza Lima.

Coliseo propio y con luz

Las palabras del dirigente estudiantil tuvieron lugar este lunes 11 diciembre, como parte de su discurso de inauguración de estas nuevas instalaciones deportivas de la 'U'.

Allí, Jean Ferrari aseguró que esta nueva cancha es parte de lo mínimo que puede hacer la dirigencia por las chicas que representan a la institución en la Liga Nacional Superior de Voley.

No obstante, sus declaraciones no quedaron allí. Y es que el administrador de Universitario de Deportes recalcó que, además de que el coliseo es propio del club, a ellos no se les irá la luz.

"Hoy tenemos un equipo profesional de voley en la LNSV y lo mínimo que podíamos tener es un campo propio. Propio, no alquilado, como otros. Propio, con luz, a nosotros no se nos va la luz", declaró abiertamente.

La reacción de los usuarios

Como era de esperarse, el comentario de Jean Ferrari no pasó desapercibido en redes sociales, donde los hinchas de Universitario de Deportes han reaccionado a las palabras de su administrador.

Al respecto, hay opioniones divididas sobre la intervención del directivo 'crema', pues consideran que fue una referencia a Alianza Lima, algo que pudo haberse evitado como parte de la ceremonia de la inauguración del coliseo 'merengue'.

"Esos comentarios déjenlos al hincha", indicó uno. "Innecesario hablar de Alianza Lima", agregó otro.

El apagón en 'Matute'

Como se recuerda, el hecho al que se habría refereido Jean Ferrari sería el polémico apagón en 'Matute' del último 08 de noviembre.

Y es que, tras el final del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes por la definición del título nacional de la Liga 1, las luces del estadio Alejandro Villanueva se apagaron inmediatamente. Ello dio la vuelta mundo y fue ampliamente critica, llegando incluso a ser una acción sancionada con el cierre del reciente deportivo por parte de la FPF.

De esta manera, Jean Ferrari vuelve a causar revuelo entre los hinchas de Universitario y Alianza Lima tras dejar un picante mensaje en la inauguración del nuevo coliseo de voley 'crema', donde aseguró que en dichas instalaciones no les irá la luz.