Jean Ferrari arremete contra propuesta que restringe jugadores nacionalizados: "Es un mamarracho"

Los responsable de organizar la Liga 1 2025 ya vienen afinando detalles del formato que tendrá dicha competición y del reglamento que los equipos participantes deberán seguir. En las últimas horas, una idea comenzó a rondar acerca de la cantidad de futbolistas extranjeros y nacionalizados que serán permitidos en el próximo campeonato local.

Según lo conocido, la idea es que solo dos jugadores con DNI peruano puedo ser utilizados en el próximo año, además de seis elementos provenientes del exterior. Esta posibilidad deberá ser aprobada por el directorio de la Federación Peruana de Fútbol, la cual contaría con el apoyo de más de una institución.

Durante la conferencia de prensa donde se presenta el balance anual de Universitario, Jean Ferrari tocó varios puntos acerca del equipo crema y el tema de esta propuesta no fue la excepción. El directivo aseguró que no entiende el espíritu de dicha medida ya que los clubes que disputarán copas internacionales durante la temporada venidera necesitan refuerzos de calidad para poder cumplir con una buena actuación.

"Es algo que no entendemos cual es el objetivo o el fin. Los equipos que están participando en torneo internacionales, evidentemente necesitan elevar su nivel de participación necesitan traer jugadores de nivel o que estén por encima de la media del torneo local para poder entrar a competir con equipos de alto nivel internacional. Entonces, no entiendo porque quieren delimitar el tema de los extranjeros y principalmente de los nacionalizados porque al final el nacionalizado tiene todos los derechos entonces yo calculo que ahí la Agremiación está entrando a tallar", precisó.

Para finalizar con su respuesta, el mandamás crema resaltó que el hecho de que la Federación Peruana de Fútbol no los considera para integrar algún tipo de comisión respecto a la organización de la Liga 1 o simplemente los llama para saber su opinión de algún tema. Por ello, el directivo dejó en claro que seguirán trabajando de la misma manera.

"A nosotros la Federación en ningún momento nos ha llamado para dar nuestra opinión, no pertenecemos a ninguna comisión, no nos llaman para sentarnos en la mesa a debatir lo que es el sistema del fútbol peruano. Entonces, dar una opinión con referencia al mamarracho que están intentando hacer, no viene al caso, porque nosotros no estamos ahí y opinar al respecto podría decir un montón de cosas de como me gustaría que sea el campeonato", añadió.