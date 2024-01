Jean Ferrari ilusionado con el plantel de Universitario de Deportes: "Estamos satisfechos y muy contentos"

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, se mostró ilusionado con el plantel 'crema' en el centenario y aseguró sentirse "satisfecho".

En declaraciones a la prensa, el dirigente 'crema' aseguró que, a pesar de la llegada de Sebastián Britos, Christopher Olivares y Diego Dorregaray, habrían nuevas contrataciones que serían estudiadas por Fabián Bustos y el área deportiva del club.

"Han llegado Britos, Dorregaray y Olivares, eso no significa que hayamos cerrado el plantel, ahora viene la parte en donde el profesor y el área deportiva evaluarán estos últimos ajustes para cerrar la plantilla. De momento, estamos satisfechos y muy contentos con el plantel que tenemos. Hoy en el primer partido de práctica entre ellos, realmente da para soñar", declaró.

Asimismo, Ferrari apuntó que el sexto cupo de extranjero será para fichar a un volante ofensivo. Incluso, señaló que las posibles opciones serán evaluadas tanto por el nuevo entrenador de la 'U' como la mencionada área del club.

Al respecto, el dirigente 'merengue' evitó dar detalles sobre lo ocurrido con el entrenador venezolano, César Farías, y manifestó que si bien sondearon a varias opciones para sustituir a Jorge Fossati, dejó en claro que no iba a pronunciarse sobre ninguna de ellas, ya que considera que estaría mal hacerlo.

"Nosotros, es natural cuando un equipo está sin entrenador, busca alternativas. Yo no voy a mencionar a las alternativas con las que nosotros hemos podido tener comunicación. Comunicación no significa que haya habido acuerdo. En ese sentido, estaría mal si yo menciono a uno en particular", sostuvo.