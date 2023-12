Farías sería entrenador de la 'U': El millonario monto de su cláusula de salida para rescindir con Águilas Doradas

El nombre del entrenador venezolano, César Farías, ha sonado fuerte como principal opción de Universitario de Deportes ('U') para reemplazar a Jorge Fossati en el centenario.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista argentino, Mariano Olsen, informó que hay una cláusula en el contrato de Farías con Águilas Doradas, la cual indica que en caso un club o selección desee contar con sus servicios deberá pagar un aproximado de 400 mil dólares.

El director técnico uruguayo, Jorge Fossati, apuntó que entiende la molestia de algunos hinchas 'cremas' por su salida a puertas del centenario, sin embargo, manifestó que la Selección es el club más importante de un país.

"Hemos tenido un año maravilloso con la gente de Universitario, con el hincha, con los funcionarios del club. Un lugar donde nos sentíamos muy bien. Esto, con el tiempo, lo van a entender. Ni siquiera es para otro club. Si fuera para otro club, los entendería, y mucho. Me voy a lo que yo digo: en cualquier lugar, en cualquier país, el club más importante es la selección", expresó

El volante de la Selección Peruana, Piero Quispe, ya se encuentra en México para unirse a los Pumas UNAM. En las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el seleccionado nacional dijo encontrarse comprometido para destacar con el equipo felino.

"Voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada. Eso se gana con trabajo. No por venir de Perú me van a querer. Me van a tener que ver jugar. Voy a dar todo de mí en cada entrenamiento con mucho sacrificio y fe", expresó para TV Azteca.