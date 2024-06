Jefferson Farfán sorprende al revelar que un exfutbolista atacó a su hijo: "Hay cosas que si duelen"

Jefferson Farfán se ha convertido en uno de los personajes públicos más mediáticos de los últimos meses debido al estreno de su programa "Enfocados" en YouTube. Ahora, el exjugador visitó otro espacio de la plataforma y reveló un incómodo impase con otro integrante del balompié nacional.

Como se sabe, el ex Alianza Lima conduce su show junto a Roberto Guizasola y en él invita a otras figuras del fútbol peruano para que cuenten sus vivencias dentro y fuera del campo de juego.

En esta charla con Jesús Alzamora para "La lengua", Jefferson Farfán reveló que hace algún tiempo un exjugador incomodó su tranquilidad y la de su familia al emitir un desagradable comentario contra su menor hijo.

El ahora youtuber aseguró que dentro del gremio de 'peloteros' tienen mucho cuidado por no pasar los límites, pero en dicha oportunidad la situación terminó saliéndose de las manos.

"Con uno de estos chicos, en un momento se metieron con mi hijo, hablaron de un tema que a mí sí me incomodó, hermano, para mí desde ahí ya no más, ya ni el perdón interesa", agregó.

En otra entrevista, esta vez brindada al 'Cuto' Guadalupe, Jefferson Farfán contó lo que fue su experiencia en su segunda etapa en Alianza Lima. El exatacante recordó con mucha alegría el final de su carrera, pero también señaló que se vio obligado a inyectarse antes de cada encuentro para poder jugar al menos 15 o 20 minutos.

"Cumplí mi palabra, a mi familia y a mis hinchas, de volver a Alianza Lima de la manera que en ese momento podía. No podía más. Es más, la gente no sabe, yo antes de los partidos tenía que inyectarme. Todos los partidos me inyectaban en la rodilla, me ponían de todo. Los doctores pueden dar fe de eso, al menos para jugar 15 minutos que para mi no eran suficientes. Renegaba", contó.