Jefferson Farfán hace fuerte confesión sobre su segunda etapa en Alianza: "Tenía que inyectarme las rodillas"

Jefferson Farfán vuelve a dar que hablar. Esta vez, el exfutbolista de la Selección Peruana contó recientemente el duro proceso que tenía que realizar cada vez que jugaba por Alianza Lima en su segunda etapa en el club antes de su retiro.

El ahora youtuber conversó largamente con el 'Cuto' Guadalupe para su programa digital donde dio a conocer detalles secretos de su vida. Fue ahí donde contó sobre la frustrada entrevista con Magaly Medina que tuvo lugar hace años atrás.

Como se recuerda, Jefferson Farfán volvió a firmar por Alianza Lima a inicios del 2021 durante un momento complicado del club. Sobre aquellos meses, los íntimos recién habían confirmado su participación en la primera división del fútbol peruano tras una fallo del TAS a su favor.

El regreso de la 'Foquita' causó revuelo, pero luego de algunas semanas la emoción bajó al conocerse el real estado del ahora exjugador. Por ello, el también empresario contó lo que tenía que hacer para poder jugar al menos 15 minutos con el elenco blanquiazul.

Según sus propias palabras, los doctores de Alianza Lima tenían que inyectarle las rodillas con diversos fármacos para poder aliviar el dolor que le causaba su dolencia en el cartílago. Pese a ello, el otrora delantero aseguró haber sido feliz cada vez que vestía las sedas de los blanquiazules.

"Cumplí mi palabra, a mi familia y a mis hinchas, de volver a Alianza Lima de la manera que en ese momento podía. No podía más. Es más, la gente no sabe, yo antes de los partidos tenía que inyectarme. Todos los partidos me inyectaban en la rodilla, me ponían de todo. Los doctores pueden dar fe de eso, al menos para jugar 15 minutos que para mi no eran suficientes. Renegaba", inició.