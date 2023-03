Jhilmar Lora sobre su 'golazo': "No había nadie en el área, preferí sombrearla"

No cabe duda que Jhilmar Lora está viviendo un gran presente en Sporting Cristal y así quedó demostrado está noche, en el Estadio Nacional, tras el triunfo de los 'Celestes' frente a Nacional de Paraguay.

En ese sentido, el equipo del Rímac marcó cinco goles frente a los paraguayos. Sin embargo, el tanto más estético de todos fue el cuarto, del lateral derecho Lora. La anotación llegó a los 85 minutos y, en ese entonces, sellaba el pase de Cristal a la tercera fase de la Copa Libertadores.

Referente a la jugada, se percibió el atrevimiento del marcador para incorporarse al ataque y disparar desde fuera del área para batir al guardameta Héctor Espínola. Como coloquialmente se le conoce fue un "sombrerito" al portero.

"Quería patear una al arco, quería tener una al arco. Darle créditos al psicólogo que me dijo que en una me atreviera y la cosa es que me quedó y no había nadie en el área, preferí sombrearla. Mira hasta yo pensaba que no iba a entrar, pero entró", dijo el futbolista.