Joel Raffo asegura que es hincha de Sporting Cristal: "Es la única camiseta que he vestido"

Joel Raffo aseguró que es hincha de Sporting Cristal y reveló que su más grande sueño es ver al club 'cervecero' como campeón de la Copa Libertadores.

En entrevista en 'Full Deporte' con Eddie Fleischman en Radio Ovación, el mandamás del cuadro 'celeste' rechazó cualquier tipo de vinculación con Agustín Lozano y afirmó que ha tomado una "línea crítica" de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"El fútbol peruano como sistema tiene gran potencial, es distinto a que yo diga que personas en particular tengan un potencial y no lo diría así tampoco. No tengo ningún tipo de vinculación (con Lozano) ni relación con él, él es el presidente de la FPF, pudo haber sido otro", declaró.