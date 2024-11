¿Fabián Bustos solicitó el fichaje de Carlos Zambrano para Universitario? Esto respondió el DT

29/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El entrenador de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, respondió a los rumores de un posible fichaje de Carlos Zambrano al cuadro 'crema'.

¿Carlos Zambrano ha sonado en la interna de la 'U'?

En entrevista para el programa 'En carne propia', conducido por César Vivar, el director técnico argentino aseguró que nadie en el club 'merengue' le propuso el fichaje del 'Kaiser' para reforzar al equipo en la próxima Copa Libertadores.

Del mismo modo, Fabián Bustos indicó que, junto a Manuel Barreto y Jean Ferrari, ya tienen una lista de jugadores del torneo peruano que podrían llegar a Universitario para la próxima temporada.

"(¿Diste el ok para fichar a Carlos Zambrano?) No, nadie me planteó en el club eso (...) Manuel Barreto, Jean Ferrari y yo tenemos una lista de jugadores del medio local para los fichajes", acotó.

Además, el DT 'crema' reiteró que están analizando el plantel del 2025 y apuntó que ello dependerá de la cantidad de cupos de extranjeros.

"El tema es así, hoy tenemos cuatro extranjeros. No sabemos cuántos extranjeros podemos tener. Obviamente para la Libertadores podemos tener 11 extranjeros, pero no es el caso. Las cosas se hacen bien y serias (...) No sabemos si serán seis o cinco (cupos de extranjero). No sabemos con quiénes podemos contar", añadió.

¿Qué dijo Carlos Zambrano sobre fichar por Universitario?

Como se recuerda, Carlos Zambrano contó que sus padres y su hermano son hinchas de Universitario de Deportes y recalcó que él es fanático del club 'blanquiazul'.

"Es complicado. No lo sé, es muy duro, pero mi familia es de la 'U'. La gente lo sabe. Mis padres y mi hermano son hinchas de Universitario, pero lo he dicho en varias entrevistas, yo soy hincha aliancista, fanático de Alianza, pero también quiero a la Academia Cantolao, en el cual me inicié", mencionó el exjugador de Schalke 04.

Asimismo, el 'Kaiser' apuntó que, si "algún día" viste la camiseta 'crema', lo cual ve complicado, sería para cumplir el sueño de sus padres.

"Si algún día me toca vestir la camiseta de la 'U', que lo veo complicado, sería para cumplir el sueño a mis papás, que son locos hinchas del cuadro crema, pero a mí siempre me ha gustado llevarles la contra", agregó.

De esta manera, Fabián Bustos rechazó que haya pedido el fichaje de Carlos Zambrano para la próxima temporada de Universitario de Deportes y señaló que están analizando los refuerzos del 2025.