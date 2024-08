Johan Fano preocupado por falta de delanteros en Perú: "No se da el recambio generacional"

Quedan pocos días para que la Selección Peruana vuelva a jugar en las Eliminatorias Sudamericanas cuando reciba en el Estadio Nacional a Colombia el próximo viernes 6 de septiembre. Como era de esperarse, este encuentro se ha convertido en tema principal de todos los programas especializados en el medio nacional como fue el caso de Exitosa Deportes

El panel conversó largamente con Johan Fano para hablar de la actualidad del combinado patrio y especialmente de los delanteros convocados. Como se recuerda, el exatacante resaltó sobre el final del proceso clasificatorio para el Mundial 2010 bajo la dirección técnica de José Guillermo del Solar.

El exfutbolista de Universitario aseguró que hoy el panorama de la Selección Peruana es bastante preocupante debido a que no se está dando el recambio generacional que si existe en otras selecciones de nuestro continente. El otrora integrante de Once Caldas aseguró que esto lo dijo luego del Mundial Rusia 2018, cuando los dirigidos por Ricardo Gareca se encontraban en su mejor momento.

Asimismo, Johan Fano recalcó la poca oportunidad que se le da a las divisiones menores en el balompié nacional lo cual se ha visto directamente reflejado en la lista de convocados que se da a conocer en la cual no se observa rostros nuevos.

"Cuando tuve la oportunidad de trabajar en ESPN Argentina lo manifesté y hoy el tiempo me está dando la razón. No se le está dando importancia a los chicos y al tema de los delanteros y hoy tenemos una escasez que la estamos viviendo, y no solamente los delanteros porque no se está dando un recambio generacional que si se está dando en otros países como Colombia, Uruguay, Argentina, entre otros", inició.