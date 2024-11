Jorge Fossati desmiente a Belgrano y sale en defensa de Bryan Reyna tras ser separado: "¿Quién inventa una fiebre?"

La situación de Bryan Reyna en Belgrano no es la mejor luego de haber sido separado del primer equipo en los dos últimos encuentros de la liga argentina. Por ello, Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana, se pronunció sobre este hecho criticando duramente al equipo pirata por la drástica decisión contra el atacante nacional.

Según el club, el ex Alianza Lima habría cometido una supuesta indisciplina tras haberse inventado un cuadro febril para viajar anticipadamente a Lima y ponerse a las órdenes del combinado patrio. A raíz de ello, el ahora exentrenador Juan Cruz Real, con quien ya había tenido marcadas diferencias, decidió no ponerlo en lista en los partidos recientes.

En charla con Radio Impacto de Córdoba, Jorge Fossati respondió con todo a Belgrano desmintiendo su versión asegurando que no sería capaz de cometer un acto de ese tipo ya que cuenta con muchas ganas de seguir mostrándose en el fútbol argentino.

"La sorpresa fue para nosotros, que no estuvo ni en el banco y era por un tema aparentemente por un estado febril, ¿Quién inventa un estado febril? Me imagino le habrán tomado la temperatura, no me cierra nada de lo que sé ahora. Por otra parte, conociendo a Bryan no sería capaz, no es de ese tipo de profesional y persona, así que lamentó por él, lo que está sucediendo, sinceramente. Es un chico joven y sé que él está bien, con muchas ganas en el club, ojalá que se aclare todo esto y vuelva jugar en la brevedad", inició.