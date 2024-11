Figura de la Selección Peruana fue castigado y separado por su club por presunta indisciplina

21/11/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana atraviesa por un caótico presente luego de la derrota ante Argentina en Buenos Aires con lo que quedó última en la tabla de posiciones de las Eliminatorias con solo 7 puntos. Tras dicho partido, los futbolistas regresaron a sus respectivos clubes con la intención de olvidar el mal momento y enfocarse en los ligas locales.

Sin embargo, uno de los integrantes de la Bicolor también la pasa mal en su equipo luego que en las últimas horas fuera separado temporalmente al ser acusado de una presunta indisciplina. Incluso, la institución emitió un comunicado dando a conocer la noticia que fue tomada por la directiva en busca de primar el profesionalismo del plantel.

Castigado y separado

El jugador al que se hace referencia es Bryan Reyna integrante de Belgrano de Córdoba y que no fue convocado para el duelo ante Barracas Central por la fecha 23 del campeonato argentino. La institución aseguró que su Comité Deportivo llegó a esta decisión tras la ausencia del delantero a los entrenamientos del primer equipo el pasado 10 de noviembre.

El peruano habría fingido un cuadro febril con la única consigna de viajar anticipadamente a Lima y ponerse a las ordenes de Jorge Fossati en la Selección Peruana.

Belgrano emite comunicado sobre Bryan Reyna.

"Belgrano informa que Bryan Reyna no fue convocado para el encuentro de la Liga Profesional ante Barracas. Dicha medida, tomada por el Comité Deportivo, responde a la ausencia que ha tenido el futbolista en la práctica del pasado domingo 10 de noviembre, siguen el procedimiento establecido que busca exigir el máximo nivel de profesionalismo a quienes integran el plantel profesional, cuerpo técnico, auxiliares y staff de Primera División de nuestro club", indicaron.

No es la primera vez

Esta nueva polémica de Bryan Reyna no hace más que confirmar lo sucedido semanas atrás con Juan Cruz Real quien explotó en una conferencia de prensa tras el pedido de la hinchada por meterlo al campo de juego. Aquella vez, el técnico indicó que el atacante nacional no se entrenaba ni trabajaba a la par de sus compañeros por lo que había decidido no ponerlo más mientras siga en el cargo.

Días después de aquel episodio, el estratega reculó en sus declaraciones asegurando haber llegado a un acuerdo con el hábil atacante y dejó en claro que todo había sido producto de la calentura.

De esta manera, Bryan Reyna no fue considerado en el primer equipo de Belgrano para el duelo ante Barracas por el campeonato argentino. El peruano habría cometido una indisciplina por lo que fue sancionado por el club.