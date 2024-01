Jorge Fossati respalda a Juan Reynoso: "No tengo duda de que puso el alma en esto"

10/01/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

El flamante entrenador de la Selección Peruana, Jorge Fossati, tuvo unas palabras de consideración con su predecesor, Juan Reynoso, tras obtener malos resultados en las primeras fechas de las Eliminatorias. Según indicó, el 'Cabezón' puso "toda el alma" cuando gestionó al 'Equipo de todos', pero no consiguió los éxitos esperados.

Durante conferencia en la Villa Deportiva Nacional (Videna), el entrenador charrúa precisó que no tiene ninguna relación amical con su homólogo peruano; puesto que el mundo del fútbol no los unió.

"No tenemos la menor duda, aclarando que no soy amigo de Reynoso porque la vida no nos cruzó, conociendo su trayectoria y la de su cuerpo técnico, no tengo la menor duda de que ellos pusieron el alma en esto", declaró.

En ese sentido, comentó sobre sus planes más inmediatos en el 'Equipo de todos'. "Ahora hay que buscar cambios y enderezar el camino. Si los resultados no se dieron, no hay un responsable directo. Nadie solo gana nada en el fútbol y los que me conocen saben que mantengo esa postura", agregó.

El mensaje de Fossati a los hinchas de la 'U'

En el mismo evento, el entrenador de 71 años hizo hincapié en lo doloroso que fue dejar Universitario de Deportes. Según indicó, está agradecido con el cuadro estudiantil tras vivir una temporada de ensueño, donde consiguieron la Liga 1 frente a su máximo rival, Alianza Lima, en una mítica final.

¿Cómo se acercó la FPF con Fossati?

El director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, reveló que el acercamiento de Jorge Fossati y el 'Equipo de todos' se propició por intervención directa de Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, ya que este le dio su número de teléfono.

"Con la primera persona con la que charlé sobre el tema, aparte de Agustín, fue Jean Ferrari. Es más, fue él quien me dio el teléfono de Jorge y de ahí hubo ciertas desprolijidades, pero la única intención de arreglar, para que Jorge Fossati asuma la dirección técnica de la Selección", expresó.

